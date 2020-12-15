Генпрокурор США, которого критиковал Трамп, уйдёт в отставку

Генеральный прокурор США Уильям Барр 23 декабря уйдёт в отставку. Об этом сообщил вечером в понедельник президент Дональд Трамп. В твиттере он опубликовал письмо Барра с сообщением об отставке. Президент отметил, что встретился с Барром и поблагодарил его за "выдающуюся работу".

Сообщение последовало спустя всего несколько минут после того, как стало известно, что Коллегия выборщиков утвердила победу оппонента Трампа Джо Байдена на выборах президента.

Трамп в последние дни резко критиковал Барра за недостаточное, по его мнению, желание расследовать утверждения штаба действующего президента о фальсификациях на выборах. В письме к Трампу Барр написал, что обвинения "будут расследоваться", но не привёл подробностей.

На прошлой неделе генпрокурор заявил, что расследование Министерства юстиции не обнаружило никаких признаков фальсификаций на ноябрьских выборах. Это заявление вызвало гнев Трампа.

При этом демократы ранее обвиняли генпрокурора в политической предвзятости – в частности, в благоприятной для Трампа интерпретации выводов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Президент Трамп заявил, что Джеффри Розен, нынешний заместитель генерального прокурора, возьмёт на себя роль Барра в Министерстве юстиции после 23 декабря.