Члены президиума Боснии отказались от встречи с Лавровым

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович, которые представляют хорватскую и мусульманскую общины соответственно, отказались прийти на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Балканская служба Радио Свобода.

На пресс-конференции политики объяснили такое решение словами главы российского МИД о Дейтонских соглашениях. Другими причинами отказа они назвали отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова с председателем президиума страны Милорадом Додиком, а также поддержка им резолюции о военном нейтралитете, принятой Национальным собранием Республики Сербской. Эта резолюция призвана блокировать возможное вступление страны в НАТО.

Ранее Лавров заявил, что Россия наблюдает попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений. Глава российского МИД выступил за упразднение Управления Верховного представителя по Боснии и Герцеговине, и объявил о новых экономических инвестициях в Республику Сербскую. На встрече Додика и Лаврова, которая прошла 14 декабря, были установлены только флаги России и Республики Сербской. "Мы воспринимаем это как своего рода унижение и даже отрицание институтов страны, в которую он прибыл с официальным визитом." - заявил Комшич.

По конституции, принятой на основе Дейтонских соглашений, положивших в 1995 году конец войне в Боснии, во главе страны стоит Президиум из трех человек, представляющих три общины - боснийских мусульман, хорватов и сербов. В последнее время поднимается вопрос о реформировании институтов Боснии с целью упростить проведение реформ. Россия выступает против этого.

Милорад Додик, ранее занимавший пост президента Республики Сербской, не раз призывал к ее отделению от хорватско-мусульманской федерации и выходу из состава Боснии и Герцеговины. Он также известен своими симпатиями к Кремлю - не раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, является кавалером российского Ордена Дружбы.