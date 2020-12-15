Сахарные уста Владимира Путина

Заморозил цены на сахар, поздравил Байдена, что ответит про операцию ФСБ против Навального? Действия и бездействие президента РФ в канун его "прямой линии" анализируют экономический журналист Семен Новопрудский и политик, предприниматель Дмитрий Потапенко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05 с ответом на вопрос: вы рады административному снижению цен на некоторые продукты, или вас все это скорее пугает?