Сахарные уста Владимира Путина

Заморозил цены на сахар, поздравил Байдена, что ответит про операцию ФСБ против Навального? Действия и бездействие президента РФ в канун его "прямой линии" анализируют экономический журналист Семен Новопрудский и политик, предприниматель Дмитрий Потапенко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05 с ответом на вопрос: вы рады административному снижению цен на некоторые продукты, или вас все это скорее пугает?
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