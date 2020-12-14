Лицом к событию. Сахарные уста Владимира Путина

Заморозил цены на сахар, поздравил Байдена, что ответит про операцию ФСБ против Навального? Действия и бездействие президента РФ в канун его "прямой линии" анализируют экономический журналист Семен Новопрудский и политик, предприниматель Дмитрий Потапенко.