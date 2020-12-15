Пол Уилан: меня держат в бараке при температуре 5 градусов 

Осуждённый в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан в телефонном разговоре со своей семьёй пожаловался на условия содержания в мордовской исправительной колонии №17, где он отбывает наказание.
По словам Уилана, в бараке, где он содержится, температура воздуха не превышает пяти градусов по Цельсию, а в мастерской, где заключённые шьют одежду, ещё холоднее. Кроме того администрация колонии по-прежнему не даёт Уилану спать и будит его по ночам каждые два часа. Всю эту информацию передал агентству "Интерфакс" брат осуждённого Дэвид Уилан.
Месяц назад Пол Уилан уже жаловался на регулярные нарушения режима сна. Американское посольство направляло в связи с этим ноту протеста министерству иностранных дел России, но ответа на неё не получила.
В свою очередь глава Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов объяснял, что Уилан из-за статьи обвинения считается склонным к побегу, поэтому "в ночное время сотрудники колонии каждые два часа обязаны подходить к нему, скидывать одеяло и проверять его присутствие". При этом Крутов сообщил, что руководство колонии всё же пообещало обеспечить осуждённому полноценный восьмичасовой сон. Пол Уилан утверждает, что этого не сделано до сих пор.
- Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По версии следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие государственную тайну. Уилан вину отрицает, заявляя, что приехал в Россию с частным визитом, а уголовное преследование называет провокацией и "абсурдным политическим похищением".
- В июне этого года Московский городской суд приговорил Уилана к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против России. Защита подсудимого утверждает, что никаких свидетельств, доказывающих вину американца, в суде представлено не было.
- Уилан не стал обжаловать приговор в надежде на обмен. СМИ сообщали, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность его обмена на осуждённых в США граждан России Константина Ярошенко и Виктора Бута. При этом официальные представители США и России эту информацию не комментировали.
- Кроме американского гражданства Пол Уилан имеет гражданства Великобритании, Канады и Ирландии.
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