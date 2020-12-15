Пол Уилан: меня держат в бараке при температуре 5 градусов 

Осуждённый в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан в телефонном разговоре со своей семьёй пожаловался на условия содержания в мордовской исправительной колонии №17, где он отбывает наказание.

По словам Уилана, в бараке, где он содержится, температура воздуха не превышает пяти градусов по Цельсию, а в мастерской, где заключённые шьют одежду, ещё холоднее. Кроме того администрация колонии по-прежнему не даёт Уилану спать и будит его по ночам каждые два часа. Всю эту информацию передал агентству "Интерфакс" брат осуждённого Дэвид Уилан.

Месяц назад Пол Уилан уже жаловался на регулярные нарушения режима сна. Американское посольство направляло в связи с этим ноту протеста министерству иностранных дел России, но ответа на неё не получила.

В свою очередь глава Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов объяснял, что Уилан из-за статьи обвинения считается склонным к побегу, поэтому "в ночное время сотрудники колонии каждые два часа обязаны подходить к нему, скидывать одеяло и проверять его присутствие". При этом Крутов сообщил, что руководство колонии всё же пообещало обеспечить осуждённому полноценный восьмичасовой сон. Пол Уилан утверждает, что этого не сделано до сих пор.