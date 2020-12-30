Время Свободы: "Навальный все равно вернется в Россию". Новое дело против основателя ФБК
Против Алексея Навального возбуждено дело о растрате собранных пожертвований, ему грозит до 10 лет тюрьмы***Владимир Зеленский отстранил от должности на два месяца главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого***Александр Лукашенко объявил о созыве Всебелорусского собрания
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