"Ответа Путин не даст". В Сети ждут реакции на расследование о Навальном

С момента публикации расследования, выявившего отравителей Навального, прошло почти двое суток, прежде чем на него отреагировали российские органы власти. Дмитрий Песков отменил два пресс-брифинга подряд. Молчали и другие чиновники, а также подконтрольные властям СМИ.

Иван Яковина

...Российская пропаганда тягостно молчит. Ждут темник из Кремля – как реагировать на расследование Навального.

Но в Кремле тоже ничего толкового придумать не могут. Не скажешь же, что эти химики из ФСБ ездили за Навальным шпили смотреть!

Первым делом оторвут головы "шестеркам", которые облажались. Но ситуацию это не улучшит. Вопросы не снимет.

Можно было бы ничего не говорить, но сейчас молчать = признать вину. А счётчик на ютубе ролику Навального все новые миллионы накручивает.

Интересно, как они выкручиваться будут.

Сергей Максимишин

Прикольно: новости от Навального вчера первой строчкой стояли в топе Яндекса. Ни Газета, ни Лента не пишут вообще ничего.

Божена Рынска

...Официальной реакции еще нет. В КП – чисто и пусто. МК написал только о том, когда Навальный вернется в Россию. Попытался тявкнуть Царьград "над расследованием Навального все смеются". Несколько малотиражных помоек провякали нечто неубедительное. По всему видно, что А Пэ ц/у не давало, и все они в замешательстве. Скорее всего, будут игнорировать. Типа, [плевать] мы хотели, травили, травим и будем травить.

Максим Кантор

в чем отличие России от Запада

сегодня понять очень легко.

Вот есть сто (?больше? ) независимых газет, журналов, телеканалов, -

и все замерли:

ждут указания.

Что отвечать.

Свобода, [*****], такая.

Это молчание выглядело очень красноречиво.

Александр Рыклин

Вот это их жалкое трусливое молчание, которое длится уже больше суток - доказательство вины поубедительнее всех биллингов и авиационных билетов...

Нами правит уголовная шайка... Соответственно, их распоряжения, их указы, их законы не обязательны для исполнения. Сегодня долг каждого человека в России – противостоять нынешней власти всеми доступными способами... Об этом нельзя забывать ни на секунду...

Антон Долин

Интересно, возможно ли это трактовать иначе, кроме как признание вины? Даже если включить фантазию?

Пока власти и пропагандисты отмалчивались, комментаторы пытались представить себе, что они могли бы сказать.

Андрей Десницкий

а что же нам ещё не разъяснили

какие в этом Омске-Томске шпили?

Елизавета Осетинская

(по мотивам просмотренного кино) ну штоа, ждем интервью с группой тайных геев-вздыхателей Навального, которые за ним в горе и в радости, в зной и стужу, по бескрайним просторам?

Евгений Шестаков

Понимаю, поверить будет непросто, но эти люди летали с ним для того, чтобы обеспечивать его безопасность. И задача их была в том, чтобы, скажем так, подлить немножко в чай тем, кто захочет подлить ему. Все было штатно, но в какой-то момент люди просто устали, вы попробуйте походить три года с заряженным стволом и ни разу на кого-нибудь не направить. Это же изученное психологическое состояние, когда рукой ты сыплешь голубю крошки, а ногой невыносимо хочется пнуть. Допускаю, что кто-то может не согласиться, но наградные листы подписаны, хоть и с измененной формулировкой. За мужество, проявленное в борьбе с желанием увеличить дозу до максимальной.

Первым расследование прокомментировал глава МИД. Сергей Лавров просто не смог уйти от прямого вопроса на пресс-конференции в Загребе. Он объявил расследование "несерьезным" и посетовал, что "у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм".

Кирилл Куталов

"Десять лет была похожа я на Ассоль, а теперь на этом месте у меня мозоль", – сказал министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя расследование о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального.

Многие ждут, что скажет Владимир Путин на традиционной пресс-конференции, которая в этом году пройдет 17 декабря.

Сергей Шелин

Четверговое шоу получится занятным как никогда. И массовка будет раздумывать о вчерашних разоблачениях, и сам он ни на секунду не забудет, что массовка о них раздумывает. С точки зрения драматургии, эффектнее всего, если они все эти плановые три часа так ни слова и не скажут друг другу об этом. Выразительно промолчат.

Леонид Волков

Если Путин не отменит завтрашнюю пресс-конференцию, то это будет важным тестом для журналистики в России. Куда более серьезным, чем "дело Голунова" и т.д.

Потому что совершенно очевидно, что кто бы ни получил возможность задать первый вопрос – БиБиСи или "Доярка Приангарья", "Новости танкостроения" или НТВ – первый вопрос может быть только об одном.

А поскольку никакого внятного ответа Путин на этот первый вопрос не даст, то второй вопрос может быть тоже только об этом. И третий, и четвертый, и пятый.

И не как обычно – "Владимир Владимирович, почему, как вы считаете, усилились провокации против России в последнее время?" – а нормально. А когда будет попытка уйти от ответа, пошутить про бабушку и дедушку и про капусту в бороде – то добивать, указывать на противоречия, спрашивать дальше.

Пока убийца не вскочит и не убежит – как убегали от настоящих вопросов настоящих журналистов Трамп и Саркози и многие другие политики, много о себе думающие, а на самом деле – ничтожества.

*********

Ничего этого, конечно, не будет; будут посевы, надои и ракета "Ангара", ОНП-журналистика давно победила; а мы будем радоваться тому, что один смелый человек задаст один вопрос и хорошо если в жесткой, не допускающей увиливания формулировки – как в прошлом году это сделала Фарида Рустамова, по сути, заставив Путина публично отречься от своих дочерей.

Впрочем, даже страх перед этим одним-единственным вопросом в Кремле, сейчас, очевидно, такой большой, что они молчат уже двое суток и не могут придумать никакого ответа.

В то же время можно с уверенностью предположить, что если вопрос и прозвучит, ничего нового Путин на него не ответит.

Наталья Маршалкович

А чего все так ждут от Кремля реакции на расследование про отравление Навального? За 20 лет ещё не все слова сказаны? Там же не новички сидят. Вернее, как раз новички, но в другом смысле

Тем временем многие подводят для себя итоги расследования.

Борис Акунин

Со всей очевидностью доказано, что за Алексеем повсюду, во всех поездках, долгое время следовала спецгруппа ФСБшных агентов, таскала с собой запас "новичка" – дожидаясь, когда поступит приказ на исполнение. Три года – три года – слуги Отечества, имена которых теперь установлены, несли эту трудовую вахту. И наконец дождались. Выжил Алексей лишь потому, что в путинской системе хорошо умеют только воровать.

Мерзость, мерзость, мерзость.

Лично я только теперь получил ответ на загадку, почему режим столь упорно отказывается проводить даже формальное расследование. Слишком уж явно торчат уши.

Александр Исавнин

Все побежали про Навального и я побегу.

Официальная пропаганда молчит, но завтра Путин кааак выскажется (или нет).

С учётом прошлого солсберецкого захода можно отметить две вещи:

1) они не сделали вообще никаких выводов из того провала. Был посажен один какой-то мелкий полицейский торговец данными из Питера и все.

Как торговали, так и торгуют, это раз.

Никаких мер по конспирации не принимают, кроме как зачем-то части участников сделали левые паспорта, это два.

У меня сейчас полленты в Навальном, а не меньше половины из неё в "патриотически настроенных айтишниках". ФСБ, берите их тёплыми и пусть на основе сигнала сделают вам ФСБапп. Ну или там ТамТам используйте, что-ли!

Или хотя-бы почитайте на сайтике в интернете, как бороться со слежкой.

2) В прошлый раз наши выдумывали дурацкие отмазы, и после каждой из них враждебные медиа доставали ещё пару фактиков, которые эти отмазы размазывали, выставляя чиновников и пропагандистские медиа выглядеть полными идиотами.

Скорее всего так будет и сейчас. "Враждебные медиа подконтрольные западным спецслужбам" наверняка имеют в рукаве ещё пару тузов, которыми ваши медийные шестёрки будут позорно побиты.

3) Путину (или коллективному путину) будет уже нечего терять в репутационном плане, и вполне вероятно внутри страны они перестанут стесняться окончательно.

UPD:

4) Солсберецкие – ГРУшники, навальновские – ФСБшники. А враждебные медиа вроде как ещё не осветили факта доступа разных спецслужб к химоружию, как доказательству госполитики высочайшего уровня

5) Похожие отравления были у Верзилова и Кара-Мурзы. Западные медиа, беллингкэт, ау!

6) Из голубого океана поездок и звонков, не найдутся ли ещё жертвы этой или подобной группы?

Многие комментаторы продолжают поражаться некомпетентности спецслужб и гадать, почему их попытки избавиться от Навального раз за разом оборачивались неудачей.

Кирилл Лятс

Совсем не fine art химик, поэтому просто тупые вопросы и мысли:

– Почему травили несколько раз, но так и не отравили?

– потому что такие дозы им готовили и выдавали наставники из секретных лабораторий. Вряд ли это такой яд, который пацаны на аптекарских весах сами в номере отвешивали и раскладывали по полиэтиленовым пакетикам

–а почему именно такие дозы выдавали?

– а) трудно нарабатываемое вещество, больше не успевали за ограниченный период наработать. Делают его под заказ. "Склада" не существует

– б) "провизоры" сами не знали, а сколько надо

– почему именно Новичок, когда есть миллион других ядов?

– а) потеряли навыки делать что то еще, кроме полония и новичка, но полоний оставляет следы

– б) есть и другие варианты, но Новичок самый "испаряющийся". Все боялись эксгумации после свержения Путина и последующих наказаний. А Новичок точно исчезнет.

Кирилл Шулика

Слушайте, а вот этот вот "хотели бы отравить, отравили бы", реально смешно.

Люди хотели выиграть сочинскую Олимпиаду и накормили всю сборную России за редким исключением хоккеистов, фигуристов и еще единичных спортсменов допингом. И что? Сдал их реальный сумасшедший уголовник Родченков со страха после странных смертей своих сотрудников Синева и Камаева. Уже пять лет весь спортивных мир стоит на ушах, куча сочинских медалей превратились в тыкву, Россия больше не лидер медального зачета, не представлена в легкой атлетике, в биатлоне просто слезы ну и т.д. Бобслеист Зубков судом признан олимпийским чемпионом на территории России.

И, кстати, всех наградили, включая Мутко, никого не то, что не посадили, а не выгнали, устроили в госкорпорации, например, официально признанного автора допинговой схемы господина Нагорных.

И вопрос теперь, если у них вся сборная на допинге спалилась, способны ли эти люди рассчитать дозу отравляющего вещества?

Другие по-прежнему задаются вопросом, для чего потребовалось травить оппозиционера.

Александр Шмелев

В одной из дискуссий сейчас опять увидел бредовейший аргумент "ну вот скажи: зачем Путину было убивать Навального? Какую угрозу тот для него представлял?"

Даже если оставить в стороне моральную (точнее аморальную) сторону этого аргумента – если бы представлял, мол, тогда, конечно, надо было убить, тут вопросов бы не было – очевидно, что использующие его ВООБЩЕ НЕ ЗНАКОМЫ с отечественной историей последнего столетия

Какую угрозу, к примеру, в 1940 году представлял для Сталина Троцкий? Чем всемогущему "отцу народов", за одно неверное слово в адрес которого уничтожали целыми семьями, мог навредить живущий за тридевять земель 60-летний старик, все сторонники которого давно были расстреляны, и родные и близкие этих сторонников – тоже, и даже их дальние знакомые - и те почти все? Почему того обязательно надо было убить – не с первого раза, так со второго, не со второго, так с третьего, не считаясь ни с какими сложностями, препятствиями и расходами?

А Бандера? Чем он мог помешать Хрущеву в 1959 году, когда украинское национальное движение было практически полностью разгромлено и зачищено, а между Мюнхеном и Украиной вырос непроходимый "железный занавес"? Зачем его надо было убивать - да еще таким сложным способом? Какой в этом был практический смысл?

И так далее.

Может, прибегающие к этому аргументу хотят сказать, что и Троцкого, и Бандеру тоже никто не убивал, просто один сам себя зарубил ледорубом, а второй - совершил суицид с помощью яда? Нет? Ну, и к чему тогда все эти рассуждения про "угрозу" и "смысл"?

Максим Кантор

про глупые отравления

один из самых бессмысленных аргументов "зачем это нужно власти".

Так оправдывают все преступления.

Зачем нужно иметь дворец площадью 100 000 кв метров. Зачем нужно иметь три яхты.

Зачем дополнительные деньги, если есть 10 млн. Тем более, 10 млрд. Зачем еще? Куда деть? Есть логика?

Ведь достаточно для того, чтобы удовлетворить мечту обывателя сто раз. Можно сидеть у моря и слушать Вивальди/Розенбаума, неважно кого.

Зачем вообще власть?

Над кем власть? Над Жириновским и Володиным? Над этими - что, надо торжествовать?

Любопытно что люди принимают всю алогичность своей собственной обывательской жизни. Их нелепости им самим кажутся нормальными.

Зачем покупать новую квартиру, если все равно помрешь? Зачем идти в гости, если половина присутствующих дураки? Зачем жениться, если жена состарится? Зачем идти в ресторан, если дома дешевле? Зачем делать карьеру, если все равно потом на пенсию? Собственная мелкая суета кажется людям логичной.

Пока не поймут нелепость аргумента "зачем?" - никакой анализ невозможен. Власть (по определению господства) обладает иной логикой, нежели подвластные. Иначе "власти" бы не было, а было бы "равенство" в бессмысленном. Вы делает нелепую карьеру, а я травлю Навального. И то, и другое глупо. В бытность агентом гб в ГДР, Путин пользовался логикой общей, сейчас – иной.

Так или иначе, поверить в то, что в расследовании все – правда, многим сложно – тогда придется заодно признать и многие другие неприятные вещи.

Андрей Громов

Уже второй день все тут спрашивают "неужели есть кто-то, кто не верит в результаты всего этого расследования"? Но у меня прямо обратный вопрос – как можно во все это поверить? Во всем этом нет никакой (даже изуверской) логики и смысла. Ум просто не должен допускать, что все это так как написано. Он должен хоть как-то пытаться придумать правдоподобное объяснение – любой пусть даже самый сложный заговор, провокацию ЦРУ, ФСБ, Моссада или производителей пейджеров. Что угодно вплоть до инопланетян, но только не ту картину мира, которая получается на выходе.

upd: Я не ставлю под сомнение факт отравления Навального и даже причастность к этому российских спецслужб или смежных структур.. Я готов воспринять изуверскую логику, но не полное отсутствие логики

О том, как выглядит по итогам этого расследования картина мира, пишет​ Александр Морозов:

Все участники политических и деловых коммуникаций вокруг Кремля – как внутри системы, так и вне – теперь имеют дело с расследованием, которое показало, что группа сотрудников ФСБ в течение трех лет экспериментировала с боевым ядом на семье Алексея Навального, используя всю инфраструктуру ФСБ - поддельные паспорта, поддержку региональных УФСБ, специальные научные центры. Целью этих трехлетних экспериментов было установление возможности "убийства без доказательств". Жертвой этого чудовищного эксперимента могли оказаться не только Навальный, но и его жена, и дети. Все это не могло происходить без Бортникова, а значит и без Путина. Это была долгосрочная операция, и она не может быть интерпретирована как "эксцесс", "ошибка исполнителя" (как это для многих было с боингом) или "выход за рамки полномочий" (как это было с убийством кадыровцами Немцова).

Поэтому расследование не только замыкает 12-летнюю политическую биографию Навального, делая его в итоге человеком, на котором споткнулись не только "Дерипаска с Проходько" или "Усманов с Медведевым", но теперь и Путин. Навальный этим расследованием превращается в новую фигуру. Это расследование замыкает всю историю "путинской системы", а возможно и весь постсоветский транзит. Она выбивает табуретку из-под ног всех коллаборантов Путина в Европе - и Шредера, и Платцека, и всех сторонников "бизнеса as usual". И на мой взгляд, она создает новую ситуацию и внутри самой системы и ее верхних эшелонов, поскольку перед многими ставит вопрос о том, каковы вообще дальнейшие основания оставаться внутри системы. Это расследование по последствиям гораздо значительнее, чем, например, санкции, к которым путинская верхушка адаптирована. Чудовищность этой истории повлияет на все, что имеется: на участие Кремля в минских соглашениях по Украине, на "Северный поток", на политические коммуникации в Евразии, на положение российских госкорпораций и их руководства, на все формы российского продвижения в мире. Эта история ведет к окончательному переосмыслению путинизма для тех людей, которые не собирались этого делать ранее.

Картина трехлетней спецоперации, в которой "подтравливали" семью российского оппозиционера с целью проверки действия боевого вещества, которое в дальнейшем могло бы применяться в отношении кого угодно, – это выходит за пределы вообще каких-либо аргументаций в пользу Кремля – "геополитических", "политики нацинтересов", "эксцесса исполнителя" и т.д.

Иван Курилла

И так, и, возможно, не так. Во всяком случае, мне этой осенью довелось от российского чиновника услышать что-то вроде "саудовцы журналистов в собственном консульстве расчленяют, – и им с рук сходит, а на Россию набросились".

Многие комментаторы уверены, что на жесткую реакцию Запада рассчитывать тоже не стоит.

Михаил Берг

Естественен вопрос: а что дальше? Уже витает в воздухе крик надежды, что уж теперь-то, наконец-то, наивный Запад поймет, с кем имеет дело, и воздаст хитрожопому русскому шпиону/бандиту/кидале на троне по заслугам. За все: за Крым, за изнасилованный электорат, за ярды зелени у полковника, которому никто не пишет, за стрелку, которую переключил почти вручную, послав русский бронепоезд на хрестоматийный запасной путь. Короче – по делам твоим. Ведь все теперь ясно, не правда ли, ведь уже невозможно после всего этого делать вид, что он такой же легитимный руководитель ядерной державы, как и раньше, что может выступать и надувать щеки в ООН, что может грозить отселе шведам и прочим белофиннам и лесным братьям, и, значит, именно сейчас Запад разрабатывает карательные меры, которые поставят зарвавшегося выскочку и провокатора на его место у параши.

Нет, не будет ничего. То есть вообще ничего, кроме слов. Да и на словах все будет примерно как обычно: то есть ни СВИФТ не отключат, ни самого кремлевского горца не сделают персоной нон грата, а все как и при бабушке: будут долдонить о правах человека, призывать к расследованию самого себя, и при этом строить Северный поток, бороться с неумными америкосами по поводу их санкций и делать так, чтобы табачок был врозь с дружбой и выгодными торговыми контрактами.

Мария Снеговая

Очень крутое расследование Инсайдера и Беллингкэт, но оптимизма, связанного с тем, что сейчас уж Запад точно покажет Кремлю, я не разделяю.

Мнение о путинской России, как принципиально противостоящей интересам Запада, в США сформировано уже давно. Российским аналитикам,как я вижу, свойственно переоценивать эффект 2014 года (Крым, Новороссия,Боинг MH-17). Это все,безусловно, очень сильно повлияло на отрицательный имидж путинской системы на Западе, но и тогда у кремлевской позиции оставалось много влиятельных защитников внутри США, включая известных академиков, убеждавших всех в том, что Кремль естественным образом среагировал на расширение НАТО и не надо его за это наказывать. Запад волнует то, что ближе к телу. Поэтому психологический перелом, на мой взгляд (во всяком случае, в США), случился позже и связан с тем, что Кремль нанес удар по святая святых американской системы - демократическим выборам. После этого России стала фактором внутренней политики США и дело приняло более серьезный оборот. Прокремлевская позиция перестала быть защищаемой. Кремль стал токсичным (см. "токсичный Кисляк").

Однако, несмотря на осознание враждебности Кремля своим интересам, Запад за все годы так и не выработал инструментария, способного всерьез сдержать Кремль. Мне кажется, это основной вывод из истории с Навальным.

Испробованы многие точечные варианты – огромное число персональных санкций или технологические, которые оказывают давление в долгосрочной перспективе. Они работают, их эффект ощутим и накапливается во времени, но этого недостаточно. Мы видим, что после разнообразных санкций активность по проведению информационных мероприятий Кремля (хакерские атаки, распространение дезинформации и проч.) снизилась, но не исчезла. Снижение активности связано больше с тем, что соцсети научились блокировать подозрительные аккаунты и страницы, а не с тем, что Кремль испугался персональных санкций. Россия продолжала вмешиваться и в американские выборы 2018, и в выборы 2020 года. Мероприятия стали более скрытными, Кремль чаще оперирует через третьи лица и сайты. Но продолжает это делать.

Опять же, для западных стран Скрипаль был, возможно, более серьезным вызовом, чем история с Навальным, поскольку преступление осуществлялось на их территории и было де факто террористической атакой против их граждан. Отравления врагов, как мы видим в случае со Скрипалем и Навальным, не прекратились. Да, Кремль пытается сделать это более скрытно (хотя все время все время лажается с этим). Но принципиально изменить позицию текущие санкции Кремль заставить не смогли.

Вывод таков, что праздновать рановато. Мне кажется, нужна обширная дискуссия о стратегиях сдерживания Кремля. Которая будет состоять не из восклицаний ("ух, ну вот сейчас уж Запад им точно вставит!"), а в последовательном анализе того, что было сделано за последние 6 лет (накоплен большой опыт), что работает, а что нет, почему этого недостаточно, и что нужно менять.