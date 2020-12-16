Глава МИД России Сергей Лавров стал первым высокопоставленным российским чиновником, прокомментировавшим публикации о возможной причастности ФСБ к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. Он посчитал расследование "несерьёзным". Об этом он заявил на пресс-конференции в Загребе, – передаёт "Интерфакс".

"Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России", – цитирует министра агентство. "Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм", – заявил Лавров.

По его словам, отсутствие комментариев со стороны Москвы не означает, что Кремль причастен к отравлению. "Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", – заявил чиновник.

В понедельник исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали расследование об отравлении Навального, в котором называются имена сотрудников ФСБ, предположительно причастных к покушению. Сам Навальный заявил о личной ответственности Владимира Путина за покушение.

Российские власти публикацию до сегодняшнего дня не комментировали. Предполагалось, что вопрос о расследовании может быть задан пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову на ежедневном брифинге для журналистов, однако он отменил общение с прессой во вторник и среду, сославшись на занятость к подготовке пресс-конференции президента, которая должна состояться в четверг.