Путин в "черносливе". Артемий Троицкий – о гареме и бухгалтерии

Бедный Путин... Теперь его на всю страну и мир ещё и киллером ославили! Ну, американцы, немцы, болгары – пусть клевещут, нам не привыкать. Но наши-то тоже хороши: за последний месяц мы, простые русскоязычные, неожиданно узнали и продолжаем узнавать много нового и увлекательного об интимной жизни и образцовом быте президента Российской Федерации. И про его подругу, бывшую уборщицу и студентку; и про друга Юру, летающего в Сочи развлекать одинокого бункерчанина анекдотами; и про абсолютно идентичные кабинеты в Ново-Огарёве и Бочаровом Ручье (аналогично было у Иосифа Сталина в Москве и Куйбышеве); и про доли в банке "Россия" (кавычки давно пора снимать), распределённые среди друзей и родственников гаранта, и ещё какие-то чудные детали в духе византийского театра абсурда с элементами "Санта-Барбары". Причём пресс-секретарь Песков комментирует всю эту свистопляску вокруг начальника всего лишь вялым словечком "малоубедительно" – то есть убедительно, но не очень – что само по себе совершенно неубедительно.

Странно всё это. В России буквально каждый день представляются и принимаются новые законы, утверждающие в стране диктатуру и полицейское государство. Гайки завинчиваются, насколько позволяют ржавые болты. А тут такой разлив слива! Причём в самых охраняемых местностях – гарем и бухгалтерия. В относительно вольной обстановке конца нулевых газету "Московский корреспондент" закрыли сразу после появления информации о фаворитке Кабаевой и возможном разводе Путина. Здесь же все (пока) целы – и замечу, что жёлто-скандальное досье пополняется не только стараниями рисковых журналистов-расследователей, но и из "официальных источников" типа "РИА Новости". Не бросили ли лидера на съедение общественному мнению?..

Нет ни "перемен", ни "транзита", а есть сплошное бетонирование вертикали

Подобные загадки и парадоксы – предмет славной науки kremlinology (ассоциируется у меня с гельминтологией, наукой о глистах). К её помощи приходится прибегать всякий раз, когда зашкаливают и степень маразма действующей власти, и градус борьбы за эту власть. Так было в последние годы жизни Сталина, когда Уинстон Черчилль произнёс свою знаменитую фразу про "схватку бульдогов под ковром"; так было и в весёлый период "гонок на лафетах" в первой половине 1980-х. Западные учёные путём дотошного анализа, чуть ли не математического, пытались обнаружить какую-то динамику, векторы поползновений внутри герметически закрытой советской государственной структуры. Эта давно забытая практика со скрипом воскресла: иначе с нынешними пороховыми кремлёвскими башнями не разобраться.

Я – дилетант, ни на что не претендую и ни в чём не уверен. Сказав это, с удовольствием предложу вам свои версии сегодняшней бодрой "десакрализации" Владимира Путина. Это занимательно.

Вариант 0. Власть уже бессильна: как и незадачливые отравители из ФСБ, все органы государственного организма бездарны и катастрофически неэффективны. Попросту сгнили или атрофированы. Как поётся в знаменитой советской песне, "что б они ни делали, не идут дела"... И это касается не только спецслужб или, скажем, Роскосмоса, но и ареала "медиа-пропаганда-цензура". Довод contra: слишком хорошо, чтобы быть правдой - мозги и технологии могут отказывать, но кулак и кнут никогда!

Вариант 1. Назову его именем только что вышедшего из заточения Валерия Соловья, от которого, масонскими закоулками, слух о неизбежном и дошёл до широких масс. Значит, так: Путин тяжело и неизлечимо болен, скоро станет совсем недееспособен, вакансия освободится. Соответственно, имеем синдром "хромой утки", которую уже можно потихоньку пинать. Довод contra: я, конечно, не медик, но, судя по картинке, никаких видимых/слышимых признаков пошатнувшегося здоровья у Путина В.В. не замечаю.

Вариант 2. Путин более-менее в порядке, но подустал, морально или физически, и хочет властью, типа, поделиться – под определённые гарантии, разумеется. "Транзисторный преемник", что-то такое... Очень мутная ситуация, обострение как раз той самой "подковёрной схватки", уравнение со многими неизвестными. При таком раскладе всё возможно: скажем, что слив адюльтера Путина – это атака не на него самого, а на братьев Ковальчуков. Довод contra: если нет обстоятельств непреодолимой силы, то зачем Путину этот бардак и хор Порфириев Петровичей?!

Вариант 3. На мой взгляд, наиболее вероятный. Им просто уже всё равно. Нет ни "перемен", ни "транзита", а есть сплошное бетонирование вертикали. Основания? Во-первых, пример Беларуси, который поначалу казался устрашающим для российской обер-элиты, а теперь, скорее, представляется вдохновляющим. В смысле: имея орду заряженных и мотивированных силовиков, можно терроризировать хоть поголовно весь народ и сохранять рычаги господства (я считаю, что это иллюзия, что Лукашенко обречён, но в Москве наверняка думают иначе). Во-вторых, население России и так пребывает в гражданской коме, никакой протестной динамики не выказывает. Отсюда вывод: пусть вякают малоубедительно – всё равно никого и ничто это не всколыхнёт. А будет охота – прищучим в момент, как иноагентов или за оскорбление чувств новобрачных.

Артемий Троицкий – журналист

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