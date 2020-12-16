Восстановленный из-за санкций самолёт Ил-114 совершил первый полёт

Региональный пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый испытательный полет, сообщила госкорпорация "Ростех". Самолёт был создан в конце 80-х годов XX века, его производство восстанавливается из-за введения против России санкций из-за конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма. Новая модификация использует новые двигатели и более современные технологии.

Ил-114 разрабатывался в Советском Союзе для замены Ан-24. Первый испытательный полёт состоялся в 1990 году, серийное производство стартовало на авиазаводе в Ташкенте. Всего было произведено 20 самолётов, часть из них эксплуатировали до 2018 года "Узбекские авиалинии".

Новая модификация лайнера создаётся с новыми двигателями и бортовым оборудованием. Первый испытательный полёт должен был состояться в конце мая 2019 года. Испытательная машина должна была быть создана на базе построенного в 1990 году серийного самолёта.

Теперь "Ростех" планирует завершить сертификацию лайнера в 2022 году, а серийное производство начать с 2023 года. По данным "Известий", Государственная транспортная лизинговая компания планирует закупить три самолёта, других заказчиков у него пока нет.