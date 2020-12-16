По делу калининградских врачей вынесен оправдательный приговор

Суд в Калининграде в четверг подтвердил оправдательный вердикт присяжных по делу врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве младенца. Об этом сообщил корреспондент Север.Реалии из зала суда.
Прокурор в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса попросила оправдать подсудимых. При этом адвокат обвиняемых Камиль Бабасов уточнил, что обвинение попросило оставить в деле вещественные доказательства, что может свидетельствовать о том, что обвинение подаст апелляционную жалобу.
Представитель Следственного комитета Светлана Петренко, комментируя приговор, заявила, что "состоятельность версии следствия основывалась исключительно на доподлинно установленных фактах". Петренко заявила о "спекуляциях общественным мнением" со стороны тех, кто выступал в защиту обвиняемых медиков, и сказала, что "эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами".
Как уточнил адвокат, Белая и Сушкевич готовы воспользоваться своим правом на реабилитацию, в том числе взыскать средства за недополученную зарплату.
"Почему бы не воспользоваться этим правом? Но сначала я хочу, чтобы в деле была поставлена точка. Пока мы дождемся апелляцию, а потом будем думать о компенсации. Что касается компенсации за моральный вред, мы пока не знаем. Люди, которые так поступили, пусть это на их совести пока останется. Я не жажду крови", - сказала Элина Сушкевич.
- Реаниматолог-анестезиолог калининградского областного перинатального центра Элина Сушкевич и заместитель главврача роддома №4 Елена Белая обвинялись в убийстве новорожденного ребенка. Ребенок родился на сроке 23 недели и 3 дня, его вес составлял около 700 граммов. По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая дала указание Сушкевич ввести недоношенному ребенку смертельную дозу магния.
- В поддержку медиков выступали ведущие медицинские эксперты, которые заявляли об их невиновности и о том, что причиной смерти младенца стали естественные причины, а не отравление магнием. В конце ноября около 1,5 тысячи медиков из двадцати российских регионов подписались под обращением президенту России в поддержку Сушкевич. Они сравнили дело Сушкевич и Белой с "делом врачей" 1953 года.
- Петиция в поддержку медиков в интернете набрала свыше 247 тысяч подписей.
- 10 декабря суд присяжных счел, что вина врачей не доказана, и оправдал их. Вердикт не был единогласным: за невиновность врачей проголосовали пять из восьми присяжных заседателей, трое же посчитали их виновными.
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