По делу калининградских врачей вынесен оправдательный приговор

Суд в Калининграде в четверг подтвердил оправдательный вердикт присяжных по делу врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, обвиняемых в убийстве младенца. Об этом сообщил корреспондент Север.Реалии из зала суда.

Прокурор в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса попросила оправдать подсудимых. При этом адвокат обвиняемых Камиль Бабасов уточнил, что обвинение попросило оставить в деле вещественные доказательства, что может свидетельствовать о том, что обвинение подаст апелляционную жалобу.

Представитель Следственного комитета Светлана Петренко, комментируя приговор, заявила, что "состоятельность версии следствия основывалась исключительно на доподлинно установленных фактах". Петренко заявила о "спекуляциях общественным мнением" со стороны тех, кто выступал в защиту обвиняемых медиков, и сказала, что "эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами".



Как уточнил адвокат, Белая и Сушкевич готовы воспользоваться своим правом на реабилитацию, в том числе взыскать средства за недополученную зарплату.



"Почему бы не воспользоваться этим правом? Но сначала я хочу, чтобы в деле была поставлена точка. Пока мы дождемся апелляцию, а потом будем думать о компенсации. Что касается компенсации за моральный вред, мы пока не знаем. Люди, которые так поступили, пусть это на их совести пока останется. Я не жажду крови", - сказала Элина Сушкевич.