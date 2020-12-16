Русский язык стал в Молдавии "языком межнационального общения"

Парламент Молдавии, большинство в котором сохраняют союзники уходящего президента Игоря Додона, в среду принял ряд законопроектов, которые представители проевропейской оппозиции назвали "токсичными".

Заседание проходило без участия оппозиционных депутатов, которые его бойкотировали.

Депутаты, в частности, одобрили в окончательном чтении законопроект, согласно которому русский язык вновь становится языком межнационального общения.

Согласно документу, государственные служащие должны будут предоставлять информацию и отвечать на запросы граждан на русском языке - если этого потребует обратившийся в органы власти гражданин. На русском языке также должны дублироваться инструкции для лекарств, названия производимых в стране товаров и услуг, таблички на государственных учреждениях. Государственным языком остаётся "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики", госслужащие обязаны им владеть.

Русский язык имел в Молдавии статус языка межнационального общения согласно закону, принятому ещё в советские времена, однако Конституционный суд ранее признал этот закон устаревшим.

Также парламент отменил закон о запрете ретрансляции на территории Молдавии ряда программ российских телеканалов, известный как закон о запрете российской пропаганды. Он был принят в 2017 году, когда большинство в парламенте имели проевропейские силы.