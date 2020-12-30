Лицом к событию. Подсидит ли Наиля Катю?!

Любимая ведущая Алексея Навального Наиля Аскер-Заде вполне может захватить лидирующие позиции в любом из проектов Первого канала, хоть в программе "Время"! Кто помнит - это Навальный сделал фильм о крайне дорогой любви, которой Наилю одаряет президент ВТБ Андрей Костин. Теперь ВТБ становится полноправным акционером Первого. Канал наверняка живет надеждой, что и ему теперь тоже что-нибудь перепадет от банка, не только Наиле. Ну может и сама Наиля нагрузку. Такова жизнь. О новогоднем ТВ, короче говоря, с телевизионный обозревателем "Московского комсомольца" Александром Мельманом.