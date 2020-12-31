Любимая ведущая Алексея Навального Наиля Аскер-Заде вполне может захватить лидирующие позиции в любом из проектов Первого канала, хоть в программе "Время"! Кто помнит - это Навальный сделал фильм о крайне дорогой любви, которой Наилю одаряет президент ВТБ Андрей Костин. Теперь ВТБ становится полноправным акционером Первого. Канал наверняка живет надеждой, что и ему теперь тоже что-нибудь перепадет от банка, не только Наиле. Ну может и сама Наиля нагрузку. Такова жизнь. О новогоднем ТВ, короче говоря, с телевизионный обозревателем "Московского комсомольца" Александром Мельманом.
Другие материалы
-
31 декабря 2020
Лицом к событию. Подсидит ли Наиля Катю?!
-
-
29 декабря 2020
Лицом к событию. Новогодние хлопоты Кремля
-
28 декабря 2020
Лицом к событию. Путин закончил с популизмом?
-
25 декабря 2020
Лицом к событию. Тактика выжженной оппозиции
-