Время Свободы: Итоги года

Отравление Алексея Навального и его политические последствия***Принятие поправок к Конституции России***Массовые протесты в Беларуси против фальсификаций на президентских выборах***Военное поражение Армении в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе*** Итоги президентских выборов в Соединенных Штатах***Перспективы борьбы с пандемией коронавируса