Сенатор и чиновник Госдепартамента: "Северный поток-2" не достроят

Санкции США не позволят России и её партнёрам реализовать проект строительства газопровода "Северный поток-2". Уверенность в этом выразили сенатор Тед Круз - один из инициаторов принятия санкций против газопровода - и высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Конгресс недавно одобрил законопроект о военном бюджете США, одна из статей которого предусматривает расширение санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Речь идёт о распространении их не только на компании-владельцы судов-трубоукладчиков, но и на тех, кто предоставляет им услуги. Законопроект пока не подписан президентом, но, даже если он наложит вето, ожидается, что Конгресс его преодолеет.

"Я уверен, что по этому газопроводу никогда не пойдёт газ" - сказал Круз на конференции, организованной неправительственной организацией "Атлантический совет".

Заместитель помощника госсекретаря Кристофер Робинсон на той же конференции также выразил уверенность в том, что проект не будет завершён. Он подтвердил позицию администрации США о том, что газопровод является инструментом давления России на Европу. По словам Робинсона, США стремятся к улучшению отношений с Россией, но для этого Москва должна отказаться от действий по подрыву безопасности в Европе. Отказ от "Северного потока-2" он назвал одним из условий улучшения отношений.

Москва настаивает на том, что проект сугубо экономический. Официально такой же точки зрения придерживается и Германия, власти которой критикуют США за вводимые санкции.

Сооружение газопровода, который проходит из России в Германию по дну Балтийского моря, на днях возобновилось - спустя почти год после того, как было остановлено из-за угрозы санкций США. Однако по-прежнему неясно, как будут уложены остающиеся около 100 километров труб в экономической зоне Дании. Эти работы подпадают под санкции.