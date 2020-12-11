В водах ФРГ возобновилось строительство "Северного потока - 2"

Оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" сообщил о возобновлении работ по укладке труб в водах Германии.

Как сообщили в пятницу в компании Nord Stream 2 AG, трубоукладчик "Фортуна" должен уложить участок в 2,6 километра на глубине 30 метров. Из извещения мореплавателям, опубликованного государственными управление водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что работы будут идти до 31 декабря.

К настоящему времени, как отмечает ТАСС, газопровод построен на 93 процента. Западные агентства ранее сообщали, что в водах ФРГ предстоит проложить еще 16 километров труб, и другие 60 километров – в секторе Дании.

Работы по строительству были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

Компании "Газпром", как пишет издание "Коммерсант", придётся достраивать трубопровод своими силами. Продолжать строительство, помимо "Фортуны", будет также "Академик Черский".

Соединённые Штаты считают, что газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря усилит энергозависимость европейских стран от Москвы – в период, когда отношения между Россией и Западом опустились до уровня времён "холодной войны". Обострение связано, в том числе, с продолжающимся вооружённым конфликтом на востоке Украины. Из недавних событий охлаждению способствовало отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

Российские власти называют "Северный поток - 2" исключительно экономическим проектом, и отрицают обвинения в попытках расширить своё политическое влияние на государства Европы.