Путин о Навальном: "Кому он нужен? Хотели бы, довели бы до конца"

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг заявил, что за расследованием отравления оппозиционера Алексея Навального стоят спецслужбы США.

Отвечая на вопрос корреспондента Life, Путин вновь не назвал Навального по имени, характеризуя его как "пациента берлинской клиники". Он не стал опровергать один из ключевых выводов расследования, опубликованного в понедельник Bellingcat и рядом СМИ - о том, что Навального в его поездках по России сопровождала группа сотрудников ФСБ. По словам Путина, за сотрудниками российских спецслужб следят сотрудники спецслужб США, поэтому нельзя удивляться тому, что они отслеживают их телефонные звонки. Само расследование Путин назвал легализацией информации зарубежных спецслужб. Путин сказал, что это указывает на то, что и сам оппозиционер "пользуется поддержкой спецслужб США", "а это значит, что наши спецслужбы должны за ним приглядывать". "Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Хотели бы, довели бы дело до конца" - сказал Путин, заявив, что разрешил вывезти Навального на лечение в Германию.

Несколько лет назад, отвечая на вопрос об убийстве Бориса Немцова, Путин ответил похожим образом: "Совсем не факт, что человека нужно убивать".

Президент предположил, что цель расследования - в том, чтобы уравнять Навального с ним в глазах общественного мнения. На конкретные выводы расследования (кроме косвенного признания того, что речь в нём шла о сотрудниках спецслужб).

В расследовании утверждалось, что группа сотрудников ФСБ, которая сопровождала Навального, состояла, в том числе, из специалистов по отравляющим веществам. Германские специалисты и эксперты ОЗХО ранее пришли к выводу, что оппозиционер был отравлен веществом "Новичок". Навальный прямо обвиняет Путина в том, что он стоял за покушением.