Москва убрала страхование квартир из платы за жилье

Правительство Москвы отказалось от льготной программы страхования жилья, проработавшей четверть века, пишет "Коммерсант". В декабре графа "Добровольное страхование" исчезла из единого платежного документа за ЖКХ.

Решение не продолжать действие программы столичные власти объяснили тем, что за 25 лет работы она "выполнила свою миссию – в столице сформирована комплексная система страхования в жилищной сфере". С 2021 года москвичам предлагается страховать жилье напрямую у страховых компаний, без посредника в лице города.

В городской программе участвовали пять страховщиков: "АльфаСтрахование", ВСК, "Согласие", "ВТБ Страхование" и "Ингосстрах". С 1995 года они урегулировали свыше 205 тысяч страховых случаев, возместив пострадавшим почти 4 млрд рублей, следует из статистики. Примерно такую же сумму они собирали по платежкам за один год.

Отличие программы от классического страхования жилья состояло в низких тарифах – 23,52 рубля за квадратный метр при страховке в 44 тысячи рублей за кв. метров. На бюджет Москвы приходилось 15% возмещения ущерба. Страхование жилья не по льготной программе обходится в среднем в два раза дороже.