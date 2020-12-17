Москва убрала страхование квартир из платы за жилье

Правительство Москвы отказалось от льготной программы страхования жилья, проработавшей четверть века, пишет "Коммерсант". В декабре графа "Добровольное страхование" исчезла из единого платежного документа за ЖКХ.
Решение не продолжать действие программы столичные власти объяснили тем, что за 25 лет работы она "выполнила свою миссию – в столице сформирована комплексная система страхования в жилищной сфере". С 2021 года москвичам предлагается страховать жилье напрямую у страховых компаний, без посредника в лице города.
В городской программе участвовали пять страховщиков: "АльфаСтрахование", ВСК, "Согласие", "ВТБ Страхование" и "Ингосстрах". С 1995 года они урегулировали свыше 205 тысяч страховых случаев, возместив пострадавшим почти 4 млрд рублей, следует из статистики. Примерно такую же сумму они собирали по платежкам за один год.
Отличие программы от классического страхования жилья состояло в низких тарифах – 23,52 рубля за квадратный метр при страховке в 44 тысячи рублей за кв. метров. На бюджет Москвы приходилось 15% возмещения ущерба. Страхование жилья не по льготной программе обходится в среднем в два раза дороже.
- "Наша компания лишь третий год работает по этой программе, – сказал замглавы "Ингосстраха" Илья Соломатин. – Годовые сборы составляли сотни миллионов рублей, выплаты вполне сопоставимы с выплатами по классическим продуктам по страхованию жилья". По его словам, это была одна из образцовых страховых программ, которой город мог бы гордиться. На ее основе разрабатывалась федеральная программа страхования жилья (закон о ней принят, но не работает).
- Участники рынка, опрошенные изданием, сожалеют о принятом решении, поскольку программа с участием города приносила им годовые сборы в сотни миллионов рублей при скромных выплатах. По мнению экспертов, москвичи станут меньше страховать квартиры из-за пандемии и экономических факторов.
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