Путинский цугцванг: Кремль в нокауте?

На сегодня 10 миллионов человек просмотрели видео о расследовании The Insider, Bellingcat, Der Spiegel, CNN и ФБК, в котором Алексей Навальный рассказывает, как сотрудники ФСБ методично готовили его убийство. Еще миллионы об этом отравлении прочитали на других ресурсах.

Им теперь известны лица убийц, их псевдонимы, имена, явки и пароли. Они знают, что есть Институт криминалистики Центра специальной техники ФСБ, где работают отравители. Россияне увидели, как группа спецслужбистов, медиков и химиков следила за Алексеем Навальным, следуя за ним по всем маршрутам его поездок по России. Запрещенное международными конвенциями боевое отравляющее вещество было применено против Алексея Навального в Томске в 2020 году, он чудом выжил и находится на лечении в Германии.

Разоблачение происходит несмотря на полное глухое молчание сервильной части российской прессы о раскрытии важных обстоятельств преступления. После публикации о покушении ФСБ на Навального власть буквально потеряла дар речи.

Многолетняя деятельность группы офицеров и генералов, которую Алексей Навальный называет "государственным терроризмом", могла, по его мнению, вестись только по приказу директора ФСБ Владимира Бортникова, непосредственно подчиненного президенту России Владимира Путина.

Алексей Навальный делает такой вывод: "Операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина. Загляните в словарь и прочитайте определение понятия «государственный терроризм». Это именно оно. Незаконное убийство граждан без суда и следствия. Я и раньше говорил, что попытка моего убийства — указание Путина. А сейчас со всеми фактами я утверждаю: по приказу президента Путина сотрудники ФСБ организовывали террористический акт".

В Томске были применено боевое отравляющее вещество, запрещенное конвенциями, которые подписала Россия. За использование ОВ законы США требуют вводить санкции против страны - нарушителя.

Эффект от разоблачение покушения на Алексея Навального на фоне окончательной победы Джо Байдена на выборах президента США обсуждают политик Дмитрий Гудков и политический аналитик Андрей Пионтковский.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 16 декабря 19:05