Стоимость поездки в московском метро вырастет с 1 января 2021 года

Стоимость одной поездки в московском метро по карте "Тройка" вырастет с 1 января 2021 года с 40 до 42 рублей. Об этом сообщает департамент транспорта российской столицы.

Увеличится также стоимость оплаты проезда по банковской карте – с 44 до 46 рублей. Билет "Единый" на одну поездку будет стоить 60 рублей вместо 57 рублей. Стоимость карты на 60 поездок увеличится до 2070 рублей. Цена безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней не изменится.

В департаменте транспорта заявляют, что в 2020 году выручка от продажи билетов упала на треть. В то же время сообщается, что затраты на топливо, электроэнергию и комплектующие в 2021 году вырастут на 6%.