Евросоюз одобрил новый пакет санкций против Беларуси

Европейский союз в четверг, 17 декабря, одобрил третий пакет санкций против Беларуси. В него попали 29 физических лиц и 7 юридических лиц. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Среди попавших в санкционный список чиновников вице-премьер Анатолий Сивак, глава "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмант, председатель Совета Республики Наталья Качанова, генеральный прокурор Андрей Швед, министр информации Беларуси Игорь Луцкий. Под санкции также попали председатель совета директоров машиностроительной компании "Амкодор" Александр Шакутин и владелец заводов "Интерсервис" Николай Верабей. Бизнесменов связывают с Александром Лукашенко.

Среди юридических структур, попавших под санкции, "140 ремонтный завод", "Агат-электромеханический завод", девелоперская компания Dana Holdings, IT-компания "Синезис", поставщик вооружения и военной техники "Белтехэкспорт", завод МЗКЦ и администрация президента.

Ранее Европейский союз объявлял о введении санкций против сорока граждан Беларуси – за фальсификацию выборов президента и нарушение права граждан на мирные шествия. Под ограничения попали, в частности, министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев и его заместители, глава Центризбиркома Лидия Ермошина, командиры ОМОН, в том числе минского – Дмитрий Балаба.