Путин прокомментировал дела Фургала и Сафронова

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг заявил, что бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и журналиста Ивана Сафронова не преследуют по политическим мотивам.

Отвечая на вопрос о деле Сафронова, Путин вновь сказал, что оно не связано с его журналистской работой. Президент заявил, что оно связано в том числе с его работой советником директора "Роскосмоса". В прошлый раз он выступал с таким утверждением неделю назад на встрече с членами Совета по правам человека. После этого в "Роскосмосе" заявили, что это не так, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по сути дезавуировал это высказывание. Однако Путин повторил это утверждение.

По словам Путина, степень вины Сафронова определит следствие и суд, причём не исключил, что после приговора может его помиловать. По словам Путина, предательство – самое серьёзное преступление. Сафронова обвиняют в госизмене. При этом адвокаты и сам Сафронов заявляют, что спустя полгода после его ареста так и не ясно, в чём конкретно следствие видит его вину.

Говоря о Фургале, Путин сказал, что губернатор был "лоялен" федеральным властям и поддерживал добрые отношения с президентом. По словам Путина, он понимает разочарование жителей Хабаровска из-за уголовного преследования Фургала, но другого выхода, кроме как снять его с должности, у него не было, поскольку его обвиняют в причастности к убийствам.

Арест и отстранение Фургала от должности вызвали массовые протесты жителей Хабаровска. По субботам в городе до сих пор продолжаются акции протеста, участники которых призывают в том числе к отставке Путина.

В защиту Ивана Сафронова выступают многочисленные представители журналистского сообщества и правозащитники.

"Боюсь, что президент опять продемонстрировал плохое знание ситуации в деле Сафронова. Сафронов обвиняется лишь по периоду 2017 года. Тогда он работал журналистом", – сказал адвокат Иван Павлов "Открытым медиа".