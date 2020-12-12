В Хабаровске 7 человек задержаны на 155 акции в поддержку Фургала

Как минимум семь человек задержаны на 155-й акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске. Протестующие несмотря на плохую погоду, — -16 градусов, — собрались на центральной площади города, а затем устроили шествие по проезжей части центральной улицы, передаёт корреспондент Сибирь.Реалии.

Акции протеста в городе продолжаются почти полгода, с июля. Протестующие требуют справедливого судебного процесса над бывшим губернатором, уважения Москвой Дальнего востока и отставки президента России Владимира Путина.

Фургал был задержан в июле в Хабаровске по подозрению в организации убийств предпринимателей 15-летней давности и арестован судом в Москве. Он вину не признаёт и жалуется на давление со стороны следствия. Сторонники Фургала считают его преследование политическим — на выборах главы региона он победил кандидата от "Единой России".