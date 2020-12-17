Путин - корреспонденту Би-би-си: "Мы белые и пушистые"

Владимир Путин вновь возложил на страны Запада ответственность за ухудшение отношений с Россией. Отвечая на пресс-конференции на вопрос корреспондента Би-би-си, Путин охарактеризовал Россию как "белую и пушистую" в сравнении со странами Запада. Российский президент сказал, что Москва пошла Западу навстречу, освободив от советского диктата страны Восточной Европы - а в ответ началось расширение НАТО. Он также обвинил Запад в выходе из ряда международных договоров и в давлении на Россию. "Почему вы считаете, что мы придурки?" - задал Путин риторический вопрос.

Говоря о том, привела ли аннексия Крыма к ухудшению отношений с Западом, Путин повторил обычный тезис российских властей о том, что Крым присоединился к России добровольно.

От вопроса об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери Путин ушёл. Говоря о покушении на Алексея Навального, президент России сказал, что Германия и ОЗХО отказываются сотрудничать в расследовании.

Вопрос об отношениях с США задал и генеральный продюсер RTVI, музыкант Сергей Шнуров. Путин сказал, что российские хакеры не вмешивались в выборы в США, а Россия не помогала Дональду Трампу (спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее пришёл к иным выводам). Путин обратился к западным государствам цитатой из цикла советских мультфильмов о коте Леопольде, призвав их "жить дружно".