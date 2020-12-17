Навальный сообщил, что его допросили в Германии по запросу России

Оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас проходит восстановление в Германии после отравления, сообщил в твиттере, что сегодня был допрошен германской прокуратурой "по заказу российских властей".

Подробности Навальный не привёл. Как он сам отметил, допрос совпал по времени с пресс-конференцией президента России Владимира Путина, которого Навальный прямо обвиняет в причастности к попытке его убить.

По всей видимости, допрос был связан именно с делом об отравлении. В России уголовное дело не открыто, власти не признали, что Навальный был отравлен. Однако в рамках доследственной проверки российская генпрокуратура отправила в Германию запросы о правовой помощи.

Путин, отвечая на вопрос об отравлении Навального, посетовал на то, что власти Германии не передают России материалы, связанные с делом, и не отвечают на запросы.

В ходе пресс-конференции Путина дважды спросили о расследовании отравления, которое было опубликовано в понедельник рядом СМИ. Ещё один вопрос был задан после формального завершения пресс-конференции. Путин фактически признал, что сотрудники ФСБ, о которых идёт речь в расследовании, вели слежку за Навальным. Он сказал, что расследование стало работой западных спецслужб. Другие выводы расследования – в том числе то, что Навальный мог быть отравлен сотрудниками ФСБ, – Путин не комментировал.