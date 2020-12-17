ФОМ: треть россиян столкнулась с отсутствием лекарств в аптеках

48% россиян слышали, что какие-то лекарства, которые раньше было несложно купить, исчезли из продажи. 34% опрошенных сами сталкивались с отсутствием лекарств, которые они раньше покупали. Таковы данные опроса Фонда "Общественное мнение", пишет "Фармацевтический вестник".
С существенным ростом цен на привычное лекарство столкнулись за последние полгода-год 59% участников опроса. О том, что цены на лекарства выросли, заявили 10% опрошенных, 9% отметили, что в аптеках нет антибиотиков и противовирусных препаратов. 2% не нашли жаропонижающие и обезболивающие лекарства.
С начала осени стало известно о двух масштабных сбоях системы маркировки лекарств, которые привели к проблемам с поставками препаратов в страну, – 30 сентября и 20 октября. В конце сентября произошёл масштабный технический сбой, признал в середине октября ЦРПТ. В результате данные об уже загруженных в систему лекарствах были утрачены, и по состоянию на 11 октября только около 40% из них удалось восстановить. 20 октября система не работала в течение 12 часов.
- Аптеки в октябре столкнулись с тем, что, несмотря на наличие препаратов, некоторые из них невозможно было продать потребителям: система маркировки находилась в режиме обновления или фиксировался сбой, поставщик не подтверждал вводимую информацию и т. п. На этом фоне представители крупнейших ассоциаций фармацевтической отрасли обратились 23 октября к правительству с просьбой незамедлительно отказаться от передачи данных в систему. В итоге было разрешено продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки в аптечном и дистрибьюторском сегментах, на этом этапе система стала работать только в уведомительном режиме.
- 28 декабря 2017 года были внесены поправки в законодательство, согласно которым теперь все фармпрепараты должны быть промаркированы и каждая упаковка получает свой уникальный цифровой код, который вносится в специальную систему мониторинга. Предполагалось, что таким образом можно будет отслеживать движение лекарственных препаратов от производства до потребителя. Обязательной маркировке препараты подлежали с 1 января 2020 года, однако из-за пандемии правительство перенесло сроки на 1 июля. Сейчас маркированные лекарства продают почти 40% аптек.
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