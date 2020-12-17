ФОМ: треть россиян столкнулась с отсутствием лекарств в аптеках

48% россиян слышали, что какие-то лекарства, которые раньше было несложно купить, исчезли из продажи. 34% опрошенных сами сталкивались с отсутствием лекарств, которые они раньше покупали. Таковы данные опроса Фонда "Общественное мнение", пишет "Фармацевтический вестник".

С существенным ростом цен на привычное лекарство столкнулись за последние полгода-год 59% участников опроса. О том, что цены на лекарства выросли, заявили 10% опрошенных, 9% отметили, что в аптеках нет антибиотиков и противовирусных препаратов. 2% не нашли жаропонижающие и обезболивающие лекарства.

С начала осени стало известно о двух масштабных сбоях системы маркировки лекарств, которые привели к проблемам с поставками препаратов в страну, – 30 сентября и 20 октября. В конце сентября произошёл масштабный технический сбой, признал в середине октября ЦРПТ. В результате данные об уже загруженных в систему лекарствах были утрачены, и по состоянию на 11 октября только около 40% из них удалось восстановить. 20 октября система не работала в течение 12 часов.