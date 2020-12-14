Аптеки предложили ввести квоты на поставки лекарств

Альянс фармацевтических ассоциаций России сообщил о критическом положении аптечного сегмента в отдаленных регионах страны, пишет "Фармацевтический вестник". Аптеки заявили, что принятые правительством точечные меры по упрощению работы аптек в системе маркировки не решили проблему доступности лекарств. Альянс предложил ввести квоты на поставки наиболее востребованных лекарств в каждый субъект России.

Крупнейшие региональных аптечные ассоциации направили письмо на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Представители аптечных организаций указывают, что не смогут самостоятельно устранить дефицит лекарств, возникший на фоне внедрения системы маркировки.

Сложная ситуация сложилась во всех регионах России, особенно в Якутии, Хакасии, Приморском крае и других отдаленных регионах. Бизнес просит безотлагательно принять меры, которые они указали в своем письме. Самостоятельно решить проблему аптеки не могут, большой пласт проблем существует и у производителей, и у дистрибьюторского звена.

Производители испытывают сложности с нехваткой производственных мощностей из-за резкого спроса на противовирусные препараты. Дистрибьюторы пытаются решить проблемы, связанные с введением маркировки, за счет аптечных организаций.

"Обращаем ваше внимание, что сама система маркировки лекарственных препаратов в том виде, в котором она сегодня используется фармацевтическим сообществом, полностью себя дискредитировала", – сказано в письме ассоциации.

Для того, чтобы аптеки могли бесперебойно обеспечивать пациентов лекарствами, необходимо:

Приостановить действие нормативных актов об обязательной маркировке до решения всех проблем;

Ввести квоты на поставки наиболее востребованных лекарств в каждый субъект страны по числу заболевших жителей и с учетом прогноза по заболеваемости в регионе;

Внедрить единую систему выписки электронных рецептов на базе федеральной программы.

С начала осени стало известно о двух масштабных сбоях системы маркировки лекарств, которые привели к проблемам с поставками препаратов в страну, – 30 сентября и 20 октября. В конце сентября произошел масштабный технический сбой, признал в середине октября ЦРПТ. В результате данные об уже загруженных в систему лекарствах были утрачены, и по состоянию на 11 октября только около 40% из них удалось восстановить. 20 октября система не работала в течение 12 часов.