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Bloomberg: ЕС сообщил США о влиянии Дерипаски на "Русал"

Олег Дерипаска

Евросоюз предоставил Вашингтону данные о том, что находящийся под санкциями США российский бизнесмен Олег Дерипаска продолжает контролировать бизнес корпорации "Русал" и её материнской компании En+. Это нарушает достигнутое соглашение о снятии ограничений с этих компаний после того, как доля Дерипаски в них опустилась ниже 50 процентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников. Агентство отмечает, что миллиардер использует сотрудников компании для поддержки своих интересов и интересов Кремля по всему миру.

По данным Bloomberg, европейские чиновники сообщили США о том, что Дерипаска в начале 2020 года поручил руководству "Русала" и En+ оказать давление на американские и британские власти, чтобы не допустить доступа на рынок китайского алюминия. Агентство пишет, что Москва не могла решить этот вопрос с Пекином напрямую, так как закупает у Китая медицинские товары для борьбы с коронавирусом. При этом агентство отмечает, что многие европейские компании тоже не поддерживают импорт алюминия из Китая.

Владимир Потанин
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Источники Bloomberg также отмечают, что Дерипаска якобы дал указание "Русалу" развернуть информационную кампанию против "Норникеля" и его президента Владимира Потанина после разлива топлива под Норильском. "Русал" – второй по величине акционер "Норникеля" после Потанина.

Представители Дерипаски заявили Bloomberg, что информация о продолжающемся контроле "Русал" и En+ со стороны бизнесмена не соответствует действительности.

  • Дерипаска и его компании оказались под санкциями США в 2018 году. В обмен на снятие санкций с компаний Дерипаска согласился стать их миноритарным акционером. По подсчётам Forbes, за год состояние бизнесмена сократилось на 500 миллионов долларов.
  • Американские СМИ утверждали, что на самом деле миллиардер и его родственники сохранили контроль над "Русал".

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