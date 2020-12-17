Bloomberg: ЕС сообщил США о влиянии Дерипаски на "Русал"

Евросоюз предоставил Вашингтону данные о том, что находящийся под санкциями США российский бизнесмен Олег Дерипаска продолжает контролировать бизнес корпорации "Русал" и её материнской компании En+. Это нарушает достигнутое соглашение о снятии ограничений с этих компаний после того, как доля Дерипаски в них опустилась ниже 50 процентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников. Агентство отмечает, что миллиардер использует сотрудников компании для поддержки своих интересов и интересов Кремля по всему миру.

По данным Bloomberg, европейские чиновники сообщили США о том, что Дерипаска в начале 2020 года поручил руководству "Русала" и En+ оказать давление на американские и британские власти, чтобы не допустить доступа на рынок китайского алюминия. Агентство пишет, что Москва не могла решить этот вопрос с Пекином напрямую, так как закупает у Китая медицинские товары для борьбы с коронавирусом. При этом агентство отмечает, что многие европейские компании тоже не поддерживают импорт алюминия из Китая.

Источники Bloomberg также отмечают, что Дерипаска якобы дал указание "Русалу" развернуть информационную кампанию против "Норникеля" и его президента Владимира Потанина после разлива топлива под Норильском. "Русал" – второй по величине акционер "Норникеля" после Потанина.

Представители Дерипаски заявили Bloomberg, что информация о продолжающемся контроле "Русал" и En+ со стороны бизнесмена не соответствует действительности.