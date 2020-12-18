Нелепость столетия. "Барбаросса" и другие замыслы Гитлера

К декабрю относятся несколько ключевых событий Второй мировой войны: 80 лет назад, в 1940 году Гитлер подписал директиву №18 о войне против СССР – план "Барбаросса", а годом позже, после нападения японцев на Перл-Харбор, объявил войну США. Многие историки считают оба или одно из этих событий причиной того, что Германия проиграла войну.

Клаус Шмидер преподаёт будущим офицерам британской армии историю в Королевской военной академии в Сандхерсте. На днях он сдал в печать свою очередную книгу "Роковой просчёт Гитлера: почему Германия объявила войну Соединённым Штатам?", основанную на массиве источников. По словам исследователя, историография этого вопроса неожиданно скудна: до настоящего момента о решении фюрера начать войну против заокеанской сверхдержавы были опубликовано лишь 3 научные статьи.

Обычно авторы, описывающие этот шаг, вспоминают немецкий анекдот 1942 года. Необразованная немецкая крестьянка, пришедшая забирать сынишку из школы, заметила в классе глобус и поинтересовалась, что это. После объяснения она попросила учителя показать Россию, где тогда сражался её муж. Затем учитель по её просьбе показал другие страны, с которыми воевала Германия: США, Канаду, Китай, Англию с её колониями и доминионами. Тогда крестьянка попросила найти Великогерманский Рейх. Глянув на пятнышко в Европе, женщина спросила: "А у Гитлера есть глобус?"

В интервью Радио Свобода Клаус Шмидер размышляет о взаимосвязи нападения Германии на СССР и США и ошибках в гитлеровской стратегии.

– Каковы основные выводы вашей книги о нападении относительно небольшой Германии на далёкие и могучие Соединённые Штаты Америки в 1941 году?

– Любопытно, что вряд ли можно говорить о нападении, как на Советский Союз незадолго до этого. В случае с США, как это предусмотрено международным правом, последовало объявление войны, которое даже не сопровождалось внезапным началом боевых действий.

На протяжении десятилетий исторические исследования опирались на три модели, чтобы объяснить это, казалось бы, иррациональное решение. Прежде всего, есть предположение, что это был акт чисто символического характера, который обладал, в первую очередь, пропагандистским значением. Историки нередко задавались вопросом: не могли ли здесь, в разгар бушующего мирового пожара, сыграть свою роль военные причины? Повод видели в предполагаемом препятствовании подводной войне со стороны ВМС США. И, наконец, не менее важная попытка объяснения: многие коллеги узрели в этом решении отражение самоистребительных фантазий фюрера, потому что в этот момент диктатор пришел к выводу, что война против Советского Союза проиграна.

Фюрер полагал, что Советский Союз ещё не был разгромлен, но большая часть работы уже позади

По моему мнению, все эти теории несостоятельны. Главнокомандующий германским ВМФ гросс-адмирал Эрих Редер призывал к эскалации войны на море только потому, что он видел в растущем присутствии ВМС США угрозу для операций своих тяжелых кораблей. В России битва за Москву 4–5 декабря 1941 года остановилась, но генералам вермахта пришлось заставить Гитлера пойти на это. Он уже давно знал и понял, что война продлится минимум до весны 1942 года; но, учитывая катастрофические потери Красной армии и завоевание богатого ресурсами Донбасса группой армий "Юг", он также не видел в этом большой беды. Фюрер полагал, что Советский Союз ещё не был разгромлен, но большая часть работы в этом смысле уже позади. Это также делает ошибочным занимательный тезис о том, что Гитлер сознательно устроил грандиозную постановку под названием "гибель нации".

Решение об объявлении войны, скорее, объясняется совокупностью нескольких обстоятельств, которые сложились в последнюю неделю ноября 1941 года. Во внешней политике господствует выхолащивание американского закона о нейтралитете 1939 года. Этот процесс позволял американским грузовым и пассажирским пароходам заходить в британские порты. Различные инциденты в открытом море, происходившие с мая 1941 года, показали немецкому руководству, что американцы на удивление спокойно относились к торпедированию своих боевых кораблей, но всё более чутко реагировали на потопление грузовых судов. Можно было ожидать эскалации конфликта на Атлантике. В то же время совершенно неожиданно произошло сближение с Японией. Хотя эта держава была союзником Рейха по Тройственному пакту с сентября 1940 года, Гитлер и Риббентроп неоднократно терпели неудачу, пытаясь настроить японцев на общую стратегию против Британии или Советов. Ведь Япония того времени, несмотря на её агрессивную внешнюю политику, была полностью дисфункциональным государством, в котором стратегические приоритеты пересматривались между различными центрами силы каждые несколько недель. Японское предложение альянса от 21 ноября, которое теперь включало совместное нападение на Соединенные Штаты, вероятно, было бы отклонено неделей или двумя раньше, но голосование американского Конгресса по закону о нейтралитете – в Сенате 7 ноября, в Палате представителей 13 ноября – создало новую ситуацию. Закон о нейтралитете был отменён.

С военной точки зрения следует подчеркнуть тот факт, что зимнее наступление Красной армии под Москвой началось 6 декабря, но командованием сухопутных войск оно было воспринято как серьезный кризис только около 12–13 декабря. Отчасти это было связано с тем, что поначалу были только локально ограниченные контратаки, а наиболее важное крупное соединение группы армий "Центр" – 4-я армия – изначально было не затронуто боями. По сравнению с августовскими контратаками Красной армии под Старой Руссой или Ельней к востоку от Смоленска, продвижение Жукова с 6 по 11 декабря казалось почти что булавочными уколами.

Похожая картина сложилась во время воздушных боёв: в 1940–41 году сравнительно малоэффективные налёты Бомбардировочного командования ВВС Королевских ВВС лишь позже стали рассматривается как серьезная угроза. После внедрения радара "Вюрцбург", позволявшего вести зенитную стрельбу с радарным наведением, и больших потерь английских бомбардировщиков в ходе налёта на Берлин в ноябре 1941 года, немецкая сторона почувствовала облегчение. Возникла уверенность, что тяжёлый перевал в борьбе в поднебесье преодолён. Также завершение работ над двумя новыми типами самолетов – "Мессершмитт-210" и "Хейнкель-177", на которые возлагались большие надежды, – на тот момент шло ударными темпами. Однако к февралю-марту 1942 года все эти ожидания испарились. Вопрос лишь в том, мог ли кто-нибудь предвидеть это в декабре 1941 года в такой форме.

Германия с Италией очутились между молотом и наковальней – англосаксами и СССР

Подводя итог: положение в Германии казалось не только стабильным в тех важных областях, которые определяли образ войны в начале декабря 1941 года, но и давало повод для оптимизма. Только в последующие недели и месяцы стало ясно, что многие из основных условий, которые были необходимы для успешной войны с Соединенными Штатами – в частности, крах России летом 1942 года, – оказались миражом. Теперь не только США воевали на два фронта – против Германии и Японии, – но и Германия с Италией очутились между молотом и наковальней – англосаксами и СССР.

– Принято считать, что, в отличие от Сталина, захватнические устремления Гитлера были если уж не провинциальными, то уж точно региональными и, по большому счёту, ограничивались Европой. Если вы рассматриваете Гитлера как глобалиста, то каковы были его конкретные планетарные устремления?

– Не берусь судить, был ли Сталин большим глобалистом, чем Гитлер. Безусловно, потребуются многочисленные исследования со стороны российских коллег, и вопрос о том, возможно ли это в среднесрочной перспективе, кажется мне весьма сомнительным, особенно после учинённой государством травли историка Юрия Дмитриева. Что касается "конечных целей" Гитлера, мы, в некоторой степени, зависим от гипотез. Помимо достижения Урала, немецкая "окончательная победа" предположительно также шла бы рука об руку с глубоко эшелонированной защитой Атлантического побережья – базы в Исландии, на Шетландских и Азорских островах, Кабо-Верде, а также аннексией частей Ближнего и Среднего Востока, возможно, вплоть до Афганистана. Само собой разумеется, что для этого нужно было разгромить не только Советский Союз, но и Великобританию. Понятно, что все это было действительно манией величия, но Наполеон также имел в виду создание континентальной империи, которая простиралась бы от Западной Европы до Афганистана. И, в отличие от Гитлера, у него не было даже технических средств, необходимых для завоевания и удержания в управлении такого пространства.

– Решение о походе на Москву было вызвано экспансионистской программой Гитлера или же тем, что он опасался нападения Сталина на Румынию и Германию?

Появился смысл в присвоении экономических активов СССР с помощью грабительской войны

– Начиная с 1960-х годов, всё большее число историков поддерживает идею Андреса Хилльгрубера о "пошаговом плане" Гитлера. Он предполагал вторжение и оккупацию западной части СССР по причинам, главным образом, лежавшим в идеологической области. По моему мнению, Габриэль Городецкий убедительно продемонстрировал в 1999 году, что стратегические соображения сыграли здесь не менее важную, а, может быть, и большую, роль. Ввиду жёсткой переговорной тактики Молотова в Берлине в ноябре 1940 года идея борьбы против Великобритании с помощью СССР как стратегического партнёра больше не казалась фюреру приемлемой. Появился определённый смысл в присвоении экономических активов СССР с помощью грабительской войны.

До сих пор у нас нет убедительных доказательств того, что это решение также было обусловлено озабоченностью по поводу наступательного потенциала советских вооруженных сил. Соответствующие источники говорят, что она возникла только в апреле 1941 года. Офицер ВВС, посетивший новые авиационные заводы в СССР, приехал в резиденцию Гитлера Бергхоф с докладом. Когда в нём было упомянуто, что размеры этих заводов намного превышают всё, что существует в Германии, диктатор, как сообщается, ответил, что это сделало германскую превентивную войну неизбежной. К тому моменту подготовка к "Барбароссе" шла полным ходом в течение нескольких месяцев.

– Какая сугубо военная критика предложений Гитлера и его штабных исполнителей о походе против СССР звучала с лета 1940 по 22 июня 1941 года?

– Герман Геринг и Иоахим фон Риббентроп задокументировали тот факт, что каждый из них независимо друг от друга высказывал предварительные опасения, но возражали они довольно неуверенно и без воодушевления. Геринга, вероятно, на этот необычный шаг побудил страх перед провалом поставок советских товаров, Риббентропа – разочарование по поводу обозримого конца профессионального дела его жизни – пакта Сталина – Гитлера. Должен был существовать тот или иной высокопоставленный офицер вермахта, который, зная о вероятных проблемах материально-технического снабжения, мог сомневаться в военной осуществимости замысла, но, насколько мне известно, это никогда не выражалось как критика. Конечно, это сложно понять с сегодняшней точки зрения, но это также необходимо рассматривать на фоне опыта генералов вермахта. Капитуляция России в начале 1918 года была в этом смысле не менее важна, чем разгром Франции 1940 года, которую до того весьма опасались как военного противника, всего за шесть недель. Напомним, что многие немецкие генералы 1941 года были участниками или свидетелями этого события как капитаны и майоры, то есть получили свои звания в результате этого опьяняющего триумфа в Париже. Российская история знает много военных неудач, но они всегда ограничивались периферией – Крымская война, Русско-японская война. Полного поражения на главном поле битвы между Брестом и Смоленском со времен монголов не было.

– Насколько тщательно Гитлер встревал в разработку плана "Барбаросса" на всём этапе его создания – определял ли фюрер направления движения армейских групп, армий, дивизий или даже полков?

Продолжая кампанию до поздней русской осени, армейские генералы поставили войска в безвыходное положение

– В месяцы, предшествовавшие "Барбароссе", вмешательство Гитлера было, по существу, ограничено двумя пунктами. Во-первых, вопрос о том, должна ли основная часть вооруженных сил идти к северу или к югу от Припятских болот, и в этот момент Ленинград все еще виделся для него более важной целью, чем Москва. Во-вторых, перенос даты нападения, по крайней мере на две-три недели, что стало неизбежным из-за кампании против Югославии и Греции. "Микроменеджмент" вплоть до уровня дивизии впервые можно увидеть в ходе кризисов вокруг Ростова в ноябре 1941 года и Москвы на рубеже 1941–42 годов. В обоих случаях, конечно, продолжая кампанию до поздней русской осени, армейские генералы поставили войска в такое безвыходное положение, что, вероятно, любой другой глава государства почувствовал бы себя вынужденным вмешаться.

– Какие расистские или же национал-социалистические составляющие содержатся в этом оперативном документе? Или же они есть в многочисленных приложениях к "Барбароссе"?

– В дополнительной инструкции от 13 марта 1941 года содержится важный пассаж о роли органов СС в тылу – в частности, что Гиммлер, подчинённые ему айнзацгруппы полиции безопасности и СД могли в отношении выполнения приказов фюрера действовать по своему усмотрению, а в остальном – после консультаций с высшими военными инстанциями. О чем конкретно идет речь, не говорится. Однако вопрос о том, как это указание должно быть осуществлено на практике, обсуждался на местном уровне, и суверенитет, главенство армии не ставилось под сомнение в только что завоёванных районах. Учитывая то, что должно было последовать позже, эта инструкция кажется удивительно осторожной.

Офицеры вермахта мешали эсэсовцам нападать на евреев

Я думаю, что причина в том, что, в силу некоторых трений с военными во время польской кампании, когда отмечались случаи, что офицеры вермахта мешали эсэсовцам нападать на евреев, глава этого "ордена" Гиммлер прекрасно понимал, что в СССР ему нужно действовать с большой осмотрительностью. Даже командир отдельной дивизии располагал всеми средствами, чтоб заставить айнзацгруппу СД, оперировавшую на его участке, голодать или под всевозможными предлогами держать её с протянутой рукой.

В конце июня – начале июля 1941 года начальник штаба группы армий "Юг" задержал айнзацгруппу "Ц" на румынской стороне границы. Для марша на восток не дали ни грузовика, ни литра бензина, хотя больше ничего не требовалось. В конце концов, им действительно пришлось прибегнуть к попрошайничеству и мольбам. Согласно источникам, мотивацией этого поступка, по всей видимости, была озабоченность по поводу снабжения сражающихся частей вермахта, Холокост в то время еще не был вполне предсказуем. Есть и другие примеры, вплоть до уровня полка или эскадрильи. Но там, где это действительно имело значение – когда речь шла об отношениях СС с командованием групп армий или же начальством отдельных армий – конечно, у всех всё ладилось даже после того, как стало ясно, в чем заключается особая роль СС и СД. Как правило, генералы вермахта были не яростными антисемитами, а служаками, впадавшими в восторг при получении следующей должности. Так было и с Эрихом фон Манштейном в ноябре 1941 года в Крыму.

Трения вермахта с эскадронами смерти – айнзацгруппами полиции безопасности и СД – происходили крайне редко, но Гиммлер не мог быть уверен в этом в июне 1941 года.