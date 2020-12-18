Главой МВД США впервые может стать представитель коренных народов

Избранный президент США Джо Байден выдвинет кандидатуру Деб Хааланд на пост министра внутренних дел. Об этом пишет The Washington Post.

Хааланд 60 лет. Она представитель племени индейцев пуэбло – группы индейских народов на юго-западе Соединённых Штатов. Если Хааланд будет утверждена на пост, то она будет первым главой МВД из числа представителей коренных народов Америки.

Хааланд – член Палаты представителей и член Демократической партии. Глава нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что одобряет выбор Байдена.

Ранее Байден пообещал представить кабинет, отражающий, по его словам, многообразие Америки. Избранный президент уже представил на пост министра обороны Ллойда Остина. В случае утверждения его кандидатуры он станет первым в истории США афроамериканцем, возглавившим Пентагон. Ожидается, что пост секретаря казначейства впервые займёт женщина – Джанет Йелле, а Алехандро Майоркас станет первым иммигрантом, возглавившим министерство внутренней безопасности США.