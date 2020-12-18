Баржа, строящая "Северный поток - 2", вновь сменила владельца

Специализированная российская баржа "Фортуна", которая недавно возобновила в водах ФРГ укладку труб для газопровода "Северный поток - 2", вновь сменила собственника. На это обратило внимание РБК. Агентство ссылается на обновлённую запись в Российском морском регистре судоходства (РМРС).

Из записи следует, что теперь "Фортуной" владеет ООО "КВТ-Рус". Ранее собственником баржи значилась "Универсальная транспортная группа", которая приобрела судно у гонконгской Strategic Mileage в октябре 2020 года.

РБК отмечает, что смена собственника баржи произошла на фоне возможного ужесточения санкций США против "Северного потока - 2". Положение о новых санкциях содержится в одобренном недавно Конгрессом США бюджете Пентагона на будущий год. Теперь его должен подписать президент Дональд Трамп. Как заявил на этой неделе сенатор-республиканец Тед Круз, если санкции вступят в силу, то России никогда не удастся запустить свой газопровод по дну Балтийского моря, так как меры направлены на чувствительные для проекта пункты.

Смена собственника баржи, по мнению эксперта по санкциям в Университете Цюриха Марии Шагиной, может быть частью многоуровневой схемы с целью дистанцировать бывших владельцев от готовящихся ограничительных мер.

По последним данным ФНС, у московского предприятия "КВТ-Рус" в прошлом году практически не было активов. В кассе была тысяча рублей, и никакой выручки. Помимо этого, в компании работает один человек – её гендиректор и учредитель Сергей Малков.

Соединённые Штаты считают, что газопровод "Северный поток - 2" усилит зависимость Европы от энергопоставок из России, и что Москве он нужен как средство политического давления на западных партнёров. Российские власти это отрицают, подчеркивая, что проект имеет исключительно экономические цели.

Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских компаний было приостановлено год назад после принятия военного бюджета США на очередной год. В него американские законодатели вписали запрет подрядчикам оказывать услуги по укладке морской магистрали. После этого российская сторона занялась достройкой газопровода собственными силами. Дополнительные санкции направлены против организаций, которые будут оказывать российскому проекту страховочные и сертификационные услуги или помогать модернизировать суда.

Президент России Владимир Путин в четверг на большой пресс-конференции заявил, что надеется на возвращение новой американской администрации "к практике нормальной добросовестной конкуренции". "Я думаю, что мы работу закончим", - добавил Путин, говоря о перспективах запуска "Северного потока - 2".