Депутат Госдумы четырёх созывов Валентин Шурчанов умер от COVID-19

Депутат Госдумы четырёх созывов от партии КПРФ Валентин Шурчанов умер от коронавирусной инфекции нового типа в возрасте 73 лет, сообщил глава партии Геннадий Зюганов. Он стал вторым членом парламента, скончавшимся от болезни.

Шурчанов был первый председатель Госсовета Чувашии, с 1997 г. — член президиума ЦК КПРФ, пять раз избирался в Госдуму, в первый раз отказался от мандата. В КПРФ он в разные годы был главным редактором газеты "Правда", секретарем ЦК по вопросам формирования депутатской вертикали и секретарём ЦК.

Дважды участвовал в выборах главы Чувашии, в 1997 и в 2015 году. С 1996 по 1998 год был членом Совета Федерации.

Голосовал, в числе прочего, за так называемый "Закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление гражданами США детей из России, за утверждение аннексии Крыма и за штрафы организациям, признанных в России иностранными агентами.

До него от коронавирусной инфекции осенью скончался ещё один депутат от КПРФ — 67-летний Ваха Агаев.