Болгария вышлет российского военного атташе по подозрению в шпионаже

Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата, заподозренного в шпионаже. Ему дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел.

По данным специализированной прокуратуры, россиянин с 2017 года собирал сведения, составляющие государственную тайну. В том числе – информацию о численности американских военных в Болгарии во время совместных учений двух стран. Эту информацию он, как утверждается, передавал российской военной разведке – ГРУ. Информацию об этом прокуратуре предоставило Государственное агентство национальной безопасности. В сообщении ведомства уточняется, что он завербовал гражданина Болгарии, его судьба не раскрывается.

Имя дипломата болгарскими властями не называется. Российское посольство в Софии сообщило, что высылке подвергся военный атташе. Судя по сайту посольства, эту должность сейчас занимает полковник Василий Сазанович, обвинения в его адрес названы "безосновательными".