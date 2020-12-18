Болгария вышлет российского военного атташе по подозрению в шпионаже

Болгария объявила персоной нон грата российского дипломата, заподозренного в шпионаже. Ему дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел.
По данным специализированной прокуратуры, россиянин с 2017 года собирал сведения, составляющие государственную тайну. В том числе – информацию о численности американских военных в Болгарии во время совместных учений двух стран. Эту информацию он, как утверждается, передавал российской военной разведке – ГРУ. Информацию об этом прокуратуре предоставило Государственное агентство национальной безопасности. В сообщении ведомства уточняется, что он завербовал гражданина Болгарии, его судьба не раскрывается.
Имя дипломата болгарскими властями не называется. Российское посольство в Софии сообщило, что высылке подвергся военный атташе. Судя по сайту посольства, эту должность сейчас занимает полковник Василий Сазанович, обвинения в его адрес названы "безосновательными".
- Сазанович стал шестым российским дипломатом, высланным из Болгарии с октября 2019 года. Двое дипломатов были объявлены персонами нон грата в сентябре 2020 года. Двое – в январе. Один – в октябре 2019-го. Москва обвинения в их адрес отрицала. Во всех случаях Россия высылала болгарских дипломатов в ответ.
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