Международный суд (МУС), возможно, откроет представительство в Киеве

Международный уголовный суд (МУС)может открыть представительство своего прокурора в Украине для расследования военных преступлений в Крыму и ОРДЛО (особые районы Донецкой и Луганской областей). Как сообщил агентству "Укринформ" заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, это упростит сбор доказательств на украинских территориях. Сайт "Крым.Реалии" пишет, со ссылкой на Мамедова, что решение об открытии полноценного расследования Гаага может принять в течение года. В ближайшее время ожидается проведение новых выборов прокурора, его имя станет известно в феврале 2021.

"После открытия расследования начинается досудебная стадия, и Офис прокурора будет исследовать конкретные дела и эпизоды", – пояснил Мамедов.

Ранее заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, что украинские прокуроры расследуют более 5 тысяч дел о военных преступлениях в Крыму и Донбассе.