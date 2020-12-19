Жители Хабаровска вновь вышли на акцию в поддержку Фургала

Жители Хабаровска в субботу провели традиционную акцию протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Трансляцию вёл городской штаб сторонников политика Алексея Навального.

В акции приняли участие несколько десятков человек. Протестующие собрались на площади у здания краевого правительства, а затем прошли по центральным улицам города. Температура воздуха при этом была приблизительно -17 градусов по Цельсию.

Акции протеста в городе продолжаются с июля. Протестующие требуют справедливого судебного процесса над бывшим губернатором, обвиняемым в организации нескольких заказных убийств.

Его сторонники уверены, что дело политическое, Фургал на выборах победил кандидата от "Единой России" Вячеслава Шпорта, хотя до последнего утверждал, что не будет составлять ему конкуренции и обещал работать в его команде.

На пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что считает преследование Фургала законным. "Я понимаю людей, которые были разочарованы сообщением о том, что Сергей Фургал задержан, задержан по таким обвинениям. Потому что они за него голосовали, рассчитывали на его работу, я понимаю. Но как быть с этими обвинениями-то?", — сказал Путин, отметив, что уголовные дела возбуждались и против глав регионов, представлявших "Единую Россию".