Поверх барьеров с Иваном Толстым. Культурные итоги года-2

Итоги года, часть вторая. Памяти Джона Леннона. Новый Маккартни. Что скрывал Боб Дилан в течение полувека? Телесериалы на свой вкус. Джазмен Владимир Тарасов дарит свою выдающуюся коллекцию картин Литовскому Национальному музею искусств. Свежий альбом БГ. C'est la vie. Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым.
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