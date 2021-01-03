Поверх барьеров с Иваном Толстым. Культурные итоги года-2

Итоги года, часть вторая. Памяти Джона Леннона. Новый Маккартни. Что скрывал Боб Дилан в течение полувека? Телесериалы на свой вкус. Джазмен Владимир Тарасов дарит свою выдающуюся коллекцию картин Литовскому Национальному музею искусств. Свежий альбом БГ. C'est la vie. Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым.