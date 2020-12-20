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Бельгия и Нидерланды временно отменили прием авиарейсов из Лондона

Рождественская ёлка в центре Брюсселя

Перерыв в авиаперелётах может продлиться не более одних суток

Нидерланды и Бельгия прекратили принимать авиарейсы из Великобритании. Также прервано железнодорожное сообщение между Бельгией и Великобританией. Эти краткосрочные меры приняты в воскресенье в связи с изменением уровня ограничительных мер - до четвёртого - на юго-востоке Англии и в Лондоне.

Подобные меры рассматривают и власти Германии.

Британский премьер Борис Джонсон в субботу отменил намеченное ранее ослабление ограничительных мер в Лондоне и на значительной территории юго-восточной Англии, где быстро распространяется новый штамм коронавируса.

Медики утверждают, что, несмотря на скорость распространения заболевания, оно, по всей вероятности, не представляет значительной опасности для жизни человека и не повлияет на проводимые меры по вакцинации от Covid-19/

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