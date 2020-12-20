Зеленский: "Байден знает Украину лучше, чем его предшественник"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете New York Times выразил надежду на то, что Соединённые Штаты при администрации Джо Байдена будут играть более активную роль в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, а также усилят давление на Россию с целью заставить её вернуть Украине аннексированный Крым.

Об избранном президенте США Зеленский выразился так: "Джо Байден, мне кажется, знает Украину лучше, чем его предшественник, потому что еще до своего президентства он, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает русских, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев". Он также призвал Байдена назначить нового спецпредставителя по Украине.

Зеленский при этом поблагодарил администрацию Дональда Трампа за поддержку Украины и санкции против России, в частности против проекта "Северный поток-2".

По словам Зеленского, Украина не пойдёт на то, чтобы внести особый статус территорий Донбасса, контролируемых сейчас пророссийскими сепаратистами, в конституцию, а также на то, чтобы в обмен на мирное урегулирование убрать из конституции упоминание о стремлении к членству в НАТО. При этом он подтвердил, что в рамках децентрализации готов предоставить регионам "отдельные полномочия", например, в вопросах языка.

О внешнеполитической ориентации Украины Зеленский сказал так:

"Конечно же, мы хотим видеть себя внутри Европейского сообщества, внутри ЕС. Конечно же, мы благодарны США, которые нас поддерживают, это наш стратегический партнёр".

Зеленский также рассказал о реформах, которые проводятся на Украине, и высказал мнение, что для победы над коррупцией необходимо "победить олигархов", то есть лишить крупных предпринимателей влияния на политику и СМИ. К числу олигархов он отнёс и своего политического оппонента, бывшего президента Петра Порошенко.