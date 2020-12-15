Киев-Вашингтон: время Байдена. Эфир в 20:30

Примерно через месяц избранный президент США Джо Байден вступит в должность. Ни один предыдущий американский лидер не был настолько хорошо знаком с украинскими реалиями. Как изменятся украинско-американские отношения при 46-м президенте США?



Собеседники Виталия Портникова – Валерий Чалый, посол Украины в США (2015-2019 гг.), и Егор Чернев, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО. Эфир в 20:30.