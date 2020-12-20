Активиста партии "Яблоко" отправили служить в Архангельскую область

Московского активиста партии "Яблоко", председателя профсоюза "МЫ молодежь Москвы" Сергея Запольнова отправили служить в армию в воинскую часть в Архангельской области. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на активиста Дмитрия Заир-Бека.​

Запольнов находится в войсковой части 21 514 в Архангельске, рассказал Заир-Бек. По его словам, воинская часть учебная, и после четырех месяцев службы активиста могут направить в другую часть.

Запольнова задержали в Москве 17 декабря и силой увезли в военкомат. После задержания в течение двух дней информации о местонахождении активиста не было.

Гражданская активистка Анна Лойко предположила, что преследование Запольнова может быть связано с его участием в муниципальных выборах летом 2020 года, а также с деятельностью его профсоюза, - пишет Север.Реалии.

"ОВД-Инфо" отмечает, что ранее Запольный уже сталкивался с давлением со стороны правоохранительных органов. В мае и ноябре его задерживали из-за пикетов в поддержку активистов "Бессрочного протеста".