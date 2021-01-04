2020-й стал годом больших сюжетов. Вспоминаем лучшие сетевые посты о самых обсуждаемых темах года
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04 января 2021
Цитаты Свободы. 2020: главные сетевые темы года
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Цитаты Свободы. Шуты плаща и кинжала. Спецвыпуск о Навальном
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21 декабря 2020
Цитаты Свободы. Берлинский пациент и бессменный президент
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Цитаты Свободы. Шпили Омска и Томска
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Цитаты Свободы. Назад в СССР. Запутавшийся Путин