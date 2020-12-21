Более 20 стран ввели ограничения на авиасообщение с Великобританией из-за распространения там нового штамма коронавируса. В списке – Дания, Италия, Нидерланды и Австралия. В этих странах уже выявлены более 10 случаев заражения новым штаммом.

О временном запрете на авиасообщение заявили в том числе Германия, Чехия, Швеция, Израиль. Франция полностью закрыла свои границы для въезда из Великобритании. Лондон закрыл туннель под проливом Ла-Манш, соединяющий Соединённое Королевство с континентальной Европой.

Десятки пассажиров, прилетевших из Великобритании в германские аэропорты, не могут их покинуть до получения негативного теста на коронавирус. В ряде мест получение результатов затягивается. Пассажиры вынуждены ночевать в аэропортах. В Ганновере для прилетевших оборудовали места для сна.

Российский "Аэрофлот" – единственный перевозчик, которому разрешены регулярные рейсы в Соединенное Королевство, – указаний от правительственного штаба о приостановке рейсов пока не получал

В самой Великобритании 19 декабря власти заявили об ужесточении уровня ограничительных мер – до четвёртого, самого высшего – на юго-востоке Англии и в Лондоне. Это фактически означает полный локдаун. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70 процентов быстрее, чем "обычный". Медики утверждают, что, несмотря на скорость распространения заболевания, оно, по всей вероятности, не представляет большей опасности для жизни человека, чем привычный штамм коронавируса, и не повлияет на проводимые меры по вакцинации от COVID-19.

Как отмечают инфекционисты, новый штамм, вероятно, возник у пациента с ослабленной иммунной системой, которая не смогла побороть коронавирус, но стала благоприятной средой для мутации.