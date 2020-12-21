Дерипаска предложил уголовную ответственность за провокацию санкций

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести уголовную ответственность в отношении тех, кто провоцирует введение санкций в отношении России и российских граждан. Об этом миллиардер, находящийся под ограничениями США, написал в телеграме.

По мнению Дерипаски, такие действия можно квалифицировать "как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями". Дерипаска не предложил конкретного наказания, но написал, что необходимо "поправить" Уголовный кодекс.

Оппозиционер Алексей Навальный в ответ на сообщение Дерипаски написал в твиттере: "Олигарх Дерипаска (…) говорит, что способствование санкциям против него – это государственная измена. Надо уточнить: измена какому государству?". Навальный отметил, что у Дерипаски есть паспорт гражданина Кипра.

В конце ноября Навальный во время своего выступления в Европарламенте предложил ЕС применять финансовые санкции против российских олигархов. Кроме того, оппозиционер призвал Брюссель не признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в будущем году, в случае если к участию в них не допустят всех желающих.