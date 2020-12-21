Союз пациентов заявил о дефиците более 40 лекарств

В России с августа наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе жизненно важных для лечения пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, онкологическими и другими заболеваниями. Соответствующее обращение президенту, правительству, Минздраву и Минпромторгу направил Всероссийский союз пациентов (ВСП), пишут "Известия".
Некоторые из этих лекарств рекомендовали для лечения коронавируса. В результате на препараты возник повышенный спрос, что привело к их нехватке. Перебои с лекарствами от хронических заболеваний, которые также используются для лечения COVID-19, начались c апреля. Это в том числе антибиотики (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин натрия) и ряд противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохин и тоцилизумаб).
Ситуация с лекарствами обострилась с сентября. По словам сопредседателя союза пациентов Юрия Жулева, появились сложности с оценкой фактического спроса и распределением препаратов между пациентами, заболевшими COVID-19, и теми, кто лечится от других заболеваний. В то же время дефицит лекарств, которые не используют для лечения коронавируса, также связан с пандемией COVID-19. К нему привела нехватка финансирования из-за роста затрат системы здравоохранения во время эпидемии.
- Другая причина дефицита лекарств — проблемы с системой маркировки. С начала осени стало известно о двух масштабных сбоях системы, которые привели к проблемам с поставками препаратов в страну, — 30 сентября и 20 октября. В конце сентября произошёл масштабный технический сбой, признал в середине октября ЦРПТ. В результате данные об уже загруженных в систему лекарствах были утрачены, и по состоянию на 11 октября только около 40% из них удалось восстановить. 20 октября система не работала в течение 12 часов, писал "Фармацевтический вестник".
- Аптеки в октябре столкнулись с тем, что, несмотря на наличие препаратов, некоторые из них невозможно было продать потребителям: система маркировки находилась в режиме обновления или фиксировался сбой, поставщик не подтверждал вводимую информацию и т. п. На этом фоне представители крупнейших ассоциаций фармацевтической отрасли обратились 23 октября к правительству с просьбой незамедлительно отказаться от передачи данных в систему. В итоге было разрешено продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки в аптечном и дистрибьюторском сегментах, на этом этапе система стала работать только в уведомительном режиме.
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