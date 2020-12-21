Союз пациентов заявил о дефиците более 40 лекарств

В России с августа наблюдается дефицит 42 препаратов, в том числе жизненно важных для лечения пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, онкологическими и другими заболеваниями. Соответствующее обращение президенту, правительству, Минздраву и Минпромторгу направил Всероссийский союз пациентов (ВСП), пишут "Известия".

Некоторые из этих лекарств рекомендовали для лечения коронавируса. В результате на препараты возник повышенный спрос, что привело к их нехватке. Перебои с лекарствами от хронических заболеваний, которые также используются для лечения COVID-19, начались c апреля. Это в том числе антибиотики (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин натрия) и ряд противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохин и тоцилизумаб).

Ситуация с лекарствами обострилась с сентября. По словам сопредседателя союза пациентов Юрия Жулева, появились сложности с оценкой фактического спроса и распределением препаратов между пациентами, заболевшими COVID-19, и теми, кто лечится от других заболеваний. В то же время дефицит лекарств, которые не используют для лечения коронавируса, также связан с пандемией COVID-19. К нему привела нехватка финансирования из-за роста затрат системы здравоохранения во время эпидемии.