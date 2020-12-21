Запись разговора с одним из предполагаемых участников покушения на Алексея Навального выложена в сеть. Её опубликовал сам политик.
По его словам, он сделал несколько звонков членам группы сотрудников ФСБ, предположительно причастным к отравлению, в том числе Константину Кудрявцеву. Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное положение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Этот номер также использовался сотрудниками ФСБ в качестве коммутатора для связи с высокопоставленными офицерами.
Навальный представился помощником главы ФСБ Николая Патрушева, Максимом Устиновым, и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.
В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введённый ему врачами скорой помощи атропин: "Если б там чуть-чуть дольше, то, возможно, все, как бы, закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть". Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.
На момент звонка Навальный уже знал, что Кудрявцев участвовал в слежке за ним, а также летал в Омск уже после того, как Навального отправили на лечение в Берлин, утверждают расследователи. Ранее The Insider и Bellingcat писали, что Кудрявцев – специалист в области химзащиты – специально летал в Омск, так как знал, как устранять следы яда.
В разговоре Кудрявцев отмечает, что одежду для очистки ему выдал "Михаил", возглавляющий местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом. Навальный позвонил и ему. Михаила идентифицировали как Михаила Валерьевича Евдокимова. Он отказался говорить по открытой линии, но подтвердил, что передавал одежду Кудрявцеву и работал вместе с местными сотрудниками транспортной полиции.
Кудрявцев называет и других возможных участников отравления. В том числе не названного ранее в расследовании Bellingcat Василия Калашникова. По данным The Insider Калашников – специалист в области газовой хроматографии. Это современный метод обнаружения следов химических веществ, например, нервно-паралитического яда, в биологических образцах.
- 14 декабря были опубликованы результаты расследования, которое провели группа Bellingcat при участии издания The Insider, CNN, Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией Навального. Материал частично базировался на расследовании, в котором участвовали журналисты Радио Свобода, – о том, что Россия, вероятно, продолжает программу создания боевых отравляющих веществ, в том числе "Новичка", который разрабатывает московский научный центр "Сигнал".
- Сотрудники Bellingcat исследовали данные группы из трёх человек – предположительно сотрудников ФСБ, которые находились в Томске в то же время, когда там был Навальный в августе нынешнего года. Один из участников этой группы Владимир Паняев, как утверждается, одновременно входит в группу сотрудников спецслужб, которые курируют разработки "Новичка", которым и пытались отравить Навального. Паняев и ещё двое членов этой группы с фамилиями Осипов и Александров, как утверждает Навальный, тайно сопровождали его во всех поездках по России начиная с 2017 года, о чём свидетельствуют данные об авиа- и железнодорожных билетах.
- Навальный также называет имена других предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к операции по его отравлению. Все они сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Утверждается, что некоторые из них – врачи. Названы следующие имена: Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов"), Владимир Паняев. Координатором операции назван Олег Таякин.
- "Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина", – приходит к выводу Навальный. Он назвал случившееся с ним "государственным терроризмом".
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