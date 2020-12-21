Необъяснимая скупость Путина. Президент и его "кубышка"

Сколько россиян пересекут в этом году черту бедности и можно ли этого не допустить? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Российский президент Владимир Путин 17 декабря провел традиционную "большую" пресс-конференцию и четыре с половиной часа общался с журналистами. О настроениях, которые царят в российском обществе, главе государства не могли не докладывать. Отсюда, собственно, и демонстративная борьба с ростом цен на сахар и подсолнечное масло, публичная выволочка министров и мобилизация правоохранительных, налоговых и антимонопольных органов. О вероятных последствиях этой спецоперации я уже говорил в прошлой программе.

Полная видеоверсия программы:

Негативно оценила такой "ручной режим" управления ценами на продукты на прошлой неделе и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Но президенту надо было срочно показать заботу о гражданах. Причем желательно таким образом, чтобы платить пришлось кому-то другому – сельхозпроизводителям или крупным розничным сетям. И этой цели Путин достиг.

Тем не менее, болезненной темы падения уровня жизни в России в этом году избежать не удалось. Но с этим неприятным вопросом глава государства попытался разделаться в самом начале пресс-конференции:

Падение реальных доходов, к сожалению, будет где-то около 3 процентов

– Реальная заработная плата (прошу сразу граждан на меня не сердиться, то, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее это усреднённая цифра, мы должны тоже на неё ориентироваться), реальная заработная плата, надеюсь, подрастёт у нас до конца года где-то на 1,5 процента, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения. За счёт чего? О чём это говорит? Откуда эта разница берётся? Падение доходов индивидуальных предпринимателей и всего, что с этим связано. В общем и целом падение реальных доходов, к сожалению, будет где-то около 3 процентов, – заявил президент.

Отмечу, что падение реальных располагаемых доходов на 3 процента по итогам года – это еще оптимистичная оценка. Она не учитывает ни последствий второй волны коронавируса в 4-м квартале, из-за которой восстановление экономики снова сменилось спадом, ни роста инфляции, которая нивелирует рост заработных плат и дополнительно снижает покупательную способность граждан. При этом характерно, что Путин лишь констатирует, разводит руками, сожалеет. Но ни о каких дополнительных мерах поддержки малого бизнеса и населения речи при этом не идет.

Государство считает, что тем, кто уже достаточно взрослый, чтобы ходить в школу, подарки не нужны

А если посмотреть на то, чем в последние годы занят российский Минфин, то мы с вами увидим, что все обстоит ровно наоборот. С Нового года (в общем-то, можно даже сказать – традиционно) повышаются налоги и акцизы. Бюджет должен получить компенсацию за тот аттракцион неслыханной для себя щедрости, на который с перепугу решились власти весной и летом этого года. Единственное, на что готов был расщедриться Путин, – раздать к Новому году по 5 тысяч рублей семьям с детьми. Но и тут большинство получателей прежних 10-тысячных субсидий от государства были разочарованы. Если их выплачивали на детей до 16 лет, то сейчас деньги получат только родители дошкольников: возрастная планка снижена до 7 лет. Мишустин уже распорядился перечислить деньги родителям, чтобы те успели купить детям подарки. Видимо, государство считает, что тем, кто уже достаточно взрослый, чтобы ходить в школу, подарки не нужны.

Но вернемся к пресс-конференции Владимира Путина. Совсем избежать темы роста бедности ему все-таки не удалось. Журналист "Комсомольской правды" Александр Гамов, который входит в кремлевский пул, исполнив ритуальный речитатив о "добром царе и плохих боярах", поставил все-таки вопрос "ребром":

– Владимир Владимирович, во-первых, спасибо вам огромное за эту – всесоюзную, хотел сказать, – всероссийскую встречу, потому что это просто здорово, что в такое время вы нас всех собрали и дали возможность сказать вам правду.

Пока президент не грянет, министр не перекрестится

В принципе, вы сами знаете, что коронавирус нанёс удар по уровню жизни многих людей. Я человек провинциальный, мне из регионов звонят и говорят, что жить просто очень сложно, ужасно сложно, так тяжело никогда не было России: рост бедности, обеднение и без того бедных людей, безработица, падение покупательской способности, рубль тоже падает, цены растут, смертность растёт. И, вы знаете, я хотел ещё вам что сказать: цены, в принципе, ползут вверх начиная с сентября где-то, с августа. Почему об этом заговорили только в декабре? Пока президент не грянет, министр не перекрестится.

Скажите, пожалуйста, есть какая-то программа – такая, как вы сказали, через неделю чтобы занялись ценами? Есть ли какая-то программа у президента, у правительства, которая бы помогла России в ближайшие недели? – спросил Гамов Путина.

– Мы в 2017 году вышли на планку где-то 12,3 процента живущих за чертой бедности. Сейчас, к сожалению, из-за этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5 процента. И это, конечно, много, это около 20 миллионов человек, это всё равно очень много.

Вы говорите: есть ли план? Да, конечно, план есть, это одно из основных направлений деятельности – снижение количества людей, живущих за чертой бедности. Поэтому я поговорю на этот счёт поподробнее. Смотрите, во-первых, план такой: к 2030 году уйти с сегодняшних 13,5 процента до 6,5 процента людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Плохо, конечно, что и 6,5 сохранится, но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю, цель амбициозная, но реальная, – ответил президент.

Цель, конечно, невероятно амбициозная. И ждать ее достижения совсем недолго. Всего каких-то десять лет, и половина тех, кого сегодня официальная статистика относит к бедным, разбогатеют. Если, конечно, доживут. В любом случае, статистику портить перестанут. А то, что сейчас мы движемся ровно в противоположном направлении, так это временные трудности. На дворе кризис, понимать надо.

Восстановление российской экономики будет иметь ограниченный характер из-за преждевременного ужесточения бюджетной политики

Обращает на себя внимание, что вообще-то журналист Гамов спрашивал совсем о другом. Светлое будущее, которое наступит к 2030 году, его мало интересовало. Речь шла о ближайших неделях и месяцах. И вопрос был задан на фоне возобновившейся дискуссии об адекватности, своевременности и достаточности той поддержки, которую получили от государства бизнес и население. Поводом для этой дискуссии стал пространный доклад Всемирного банка о состоянии и перспективах российской экономики. Один из выводов, к которым пришли его авторы, заключается в том, что восстановление российской экономики будет иметь ограниченный характер из-за преждевременного ужесточения бюджетной политики и подавленного спроса со стороны граждан. Ускорить рост могли бы дополнительные компенсационные меры для бизнеса и более существенная социальная поддержка населения.

По уровню бедности в России эксперты Всемирного банка рисуют развилку – рост до 14,2 процента без помощи государства либо сокращение до 11,6 процента с дополнительными деньгами для людей и региональных бюджетов. И неплохо помнить, что каждый процент – это 1 миллион 400 тысяч россиян.

Особо авторы доклада отмечают, что при проведении социально- и бизнес-ориентированной политики правительство практически ничем не рискует. Уровень государственного долга у России низкий, а резервы большие. Говорил о резервах, кстати, и Путин:

– Международные резервы подросли. В начале года были 554,4 миллиарда, сейчас, на 4 декабря, это где-то уже 587,7 миллиарда долларов. То же самое касается Фонда национального благосостояния. В рублёвом эквиваленте было 7,7 триллиона, сейчас – почти 13,5 триллиона. Рост очень значительный, – отметил он.

Похоже, он сам не отдает себе отчета в том, насколько дико все это звучит

Все это преподносится как достижение. Причем говорил Путин о росте резервов примерно через минуту после того, как посетовал на рост безработицы и падение реальных располагаемых доходов. Похоже, он сам не отдает себе отчета в том, насколько дико все это звучит. Более того, никакого внятного ответа на вопрос, к каким таким совсем уж тяжелым временам правительство придерживает свою "кубышку", никто от президента тоже добиться не смог:

– Теперь по поводу ФНБ (Фонд национального благосостояния. – РС). Да, он у нас вырос, вырос и в рублёвой части значительно, на 70 процентов, по-моему. Но это связано ещё с курсовой разницей. Это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, к каким-то новым потрясениям, но подушка безопасности у нас должна быть, сказал президент.

Вот так. Должна быть у Путина и тех, кого он объединяет в некое обезличенное "мы", "подушка безопасности". Просто так, без объяснений. А все остальные пусть подождут до 2030 года. Глядишь, к тому времени и у них что-то в кармане зашевелится. Не у всех, конечно, да и то если повезет.

Это больше 20 тысяч рублей в неделю или 80 тысяч в месяц

А теперь еще одна новость. Для контраста. Про Америку, которая все никак не рухнет под бременем собственного госдолга. В ночь с субботы на воскресенье Сенат наконец согласовал очередной пакет помощи бизнесу и населению размером 908 миллиардов долларов. Достигнуто соглашение и в нижней палате Конгресса.

Помимо помощи малому бизнесу и наиболее пострадавшим отраслям пакет предусматривает прямые выплаты всем американским гражданам по 600 долларов и увеличение еженедельного пособия по безработице на 300 долларов. Это больше 20 тысяч рублей в неделю, или 80 тысяч в месяц. И это не пособие, а прибавка к нему. Для сравнения хочу напомнить, что российское, так называемое "повышенное", пособие по безработице, которое стало одной из мер поддержки, введенных в связи с коронавирусом, составляет 12 тысяч рублей. И не в неделю, а в месяц.

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