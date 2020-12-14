От инфляции к дефициту. Как Путин решил бороться с ростом цен

Почему в российских магазинах дорожает подсолнечное масло и чем могут закончиться усилия властей по замораживанию продовольственных цен? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе предостерег членов правительства от повторения советской практики. Глава государства напомнил о временах, когда в стране все было, но этого "всего" не всем хватало. Разница в том, что тогда не хватало из-за дефицита, а теперь – из-за отсутствия у людей достаточного количества денег.

Полная видеоверсия программы:

Путину, видимо, кто-то доложил, что продукты в магазинах дорожают. Не сам же он макароны с гречкой покупает. И вот перед кабинетом был поставлен ряд неприятных вопросов.

"А вот рост на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чём здесь пандемия? Сахарный песок, министр сельского хозяйства сейчас докладывал – внутреннего производства достаточно, для того чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 71,5 процента? Слава богу, здесь, как мне докладывают, стабилизация происходит определённая. А подсолнечное масло – 23,8 процента, и продолжает расти; мука – на 12,9 выросла, макаронные изделия – 10,5; хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3 процента – это-то почему?" – спрашивал подчиненных президент.

Президент поручил правительству задействовать существующие механизмы сдерживания цен

Своя версия происходящего у Путина, кстати, есть. По его мнению, все дело в росте мировых цен и в попытке российских производителей подогнать внутренние цены под мировые. Про девальвацию рубля, кстати, ни слова. Так или иначе, президент поручил правительству задействовать существующие механизмы сдерживания цен и назвать конкретные сроки, в которые "непорядок" будет устранен.

Рост цен на продукты и отсутствие в этом году сезонного удешевления овощей и фруктов обратили на себя наше внимание еще в сентябре. Тогда моя коллега Анастасия Тищенко сходила в ближайшую "Пятерочку". Теперь она отправилась по тому же маршруту, а мы можем посмотреть, что изменилось за прошедшие три месяца:

Нужно сказать, что после замечаний Путина правительство подошло к проблеме со всей серьезностью. Премьер-министр Михаил Мишустин устроил разнос членам кабинета и поручил принять срочные меры, задействуя Федеральную антимонопольную службу и налоговые органы.

Чтобы владельцы сетевых магазинов были посговорчивей, видимо, и нужна поддержка антимонопольных и налоговых органов

Видимо, для подстраховки – поскольку действовать подчиненные Мишустина намерены по двум направлениям. Во-первых, ввести дополнительные ограничения на экспорт, а во-вторых, заставить крупнейшие розничные сети и ряд производителей подписать межотраслевое соглашение либо о заморозке цен, либо об ограничении их роста. Для того чтобы владельцы сетевых магазинов были посговорчивей, видимо, и нужна поддержка антимонопольных и налоговых органов. Еще более сговорчивым крупный ритейл должна сделать начатая Генпрокуратурой проверка обоснованности повышения цен, которая будет проводиться во всех регионах.

Насколько обоснован рост цен, судите сами. Взять подсолнечное масло. По данным Министерства сельского хозяйства на 4 декабря, практически весь урожай подсолнечника собран. Площадь чуть выше, чем в прошлом году, а урожай почти на 15 процентов меньше – 13 миллионов тонн против 15.

Проще говоря, хозяйства потратили не меньше, чем в прошлом году на обработку земли, удобрения и прочую химию, а также на сбор урожая. Если же учесть вызванный коронавирусными ограничениями острый дефицит сезонных рабочих (о нем мы тоже рассказывали) и вынужденный рост расходов на оплату труда, то расходы ощутимо увеличились. Иначе говоря, выросла и себестоимость семян подсолнечника. Еще одна цифра. За три осенних месяца экспорт из России семян подсолнечника вырос по сравнению с прошлым годом в 2,4 раза. И это вполне объяснимо. Девальвация рубля сделала экспорт гораздо привлекательнее поставок на российский рынок.

Бурная активность выглядит несколько запоздалой и ни к чему хорошему не приведет

Бурная активность, которая началась после путинской "нахлобучки", выглядит несколько запоздалой и ни к чему хорошему даже в краткосрочной перспективе не приведет. Да, правительство, конечно, может заморозить цены, сделав ряд позиций для розницы убыточными. Но в этом случае вместо продовольственной инфляции страну накроет дефицит. Вот тогда аналогия с советскими временами станет полной без всяких оговорок. Причем чем дальше, тем хуже будет ситуация. А ограничения на экспорт и запрет повышать цены приведут лишь к тому, что весной агрохолдинги сократят посевы того, что не приносит прибыль. Так что уже следующей осенью правительству придется либо отпускать цены, либо искать какие-то другие способы накормить собственных граждан.

Для того чтобы понять, что россиян ждет в случае, если чиновники переусердствуют с регулированием цен на продовольствие, достаточно посмотреть на фармацевтический рынок.

Страна испытывает острый дефицит лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, предельные отпускные цены на которые жестко ограничены государством. И дело не только в ажиотажном спросе на фоне пандемии и даже не в системе маркировки. Частные компании сокращают выпуск того, на чем заработать не могут. И винить их в этом просто глупо.

Но вернемся к продуктам. Пока правительство пытается остановить рост цен на сахар, макароны и подсолнечное масло, Россельхознадзор делает все для того, чтобы взлетели цены на помидоры.

Пока Путин распекал министров, недобрым словом поминая времена СССР, надзорный орган запретил ввозить томаты сначала из Азербайджана, а потом еще и из ряда областей Узбекистана, Армении и Турции. Если учесть, что Азербайджан – крупнейший поставщик помидоров на российский рынок и вместе с Турцией обеспечивает больше половины всего нашего импорта, то последствия предсказать совсем не сложно. Россиянам придется либо планировать новогоднее меню без томатов, либо покупать помидоры по заоблачным ценам.

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