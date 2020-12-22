Ряд российских ученых и общественных деятелей выступают против изменений законодательства, которые могут привести к легализации отстрела краснокнижных животных. Под обращением к российскому президенту Владимиру Путину, которое публикует газета "Троицкий вариант-наука", подписались более ста российских ученых. Более 50 тысяч подписей против возможности отстрела краснокнижных животных собрал сайт Change.org. Эксперты полагают, что больше всего опасности подвергаются так называемые "трофейные животные" – горные козлы и бараны, на которых часто охотятся высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены.



9 декабря 2020 года Государственная дума приняла проект Федерального закона №942759-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О животном мире" и Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов". Поправки в законы прошли три чтения в Думе и ждут одобрения Совета Федерации и президента.



Если эти документы будут подписаны, изменения вступят в силу 1 августа 2021 года. Ученые полагают, что они приведут к серьезным последствиям для редких и исчезающих видов фауны. Животных, занесенных в Красную книгу РФ, можно будет отстреливать – в том числе в "целях осуществления мониторинга состояния их популяций". Кроме того, законопроект делает фактически невозможным установление ограничений на охоту.

Петицию на сайте Change.org , которую подписало более 50 тысяч человек, создал и продвигает активист

Законодательная лазейка для охоты на краснокнижных животных должна исчезнуть

"Мы считаем, что эта законодательная лазейка для охоты на краснокнижных животных должна исчезнуть. Тема возможного исчезновения животных, внесенных в Красную Книгу, меня очень задевает. Уже на протяжении трех лет я общаюсь с нашими учеными, биологами Института РАН, пытаюсь что-то изменить. Записываю ролики, стараюсь эту тему популяризировать. Мой проект выступает таким небольшим рупором в инстаграм о том, что происходит с дикими животными у нас в стране. А эта петиция – еще один мой небольшой вклад в защиту диких животных у нас в стране", – говорит активист Арсений Филиппов.

Старший научный сотрудник Института проблем эволюции им. Северцова РАН Софья Розенфельд – одна из более сотни ученых, обратившихся к Владимиру Путину с требованием не принимать поправки, легализующие охоту на краснокнижных животных:

Можно будет получить лицензию на отстрел краснокнижного вида животных

– В свое время была довольно скандальная история, связанная с тем, что один из авторов поправок, депутат ГД России Владислав Резник обращался к вице-премьеру Александру Хлопонину с просьбой разрешить ему отстрел краснокнижного снежного барана в заповеднике. А он за это якобы заплатит от 15 до 30 миллионов рублей "на охрану и научные исследования". Об этом подробно писал "Коммерсант". Тогда это все удалось остановить. Они не получили такое разрешение благодаря тому, что в законе применительно к краснокнижным видам не было слова "отстрел". Были слова "отлов", "переселение", "акклиматизация", а "отстрела" не было. Сейчас они формулируют это так, что слово "отстрел" фигурирует. И если принимают поправки в два закона, то тогда по специальному разрешению Росприроднадзора можно будет получить лицензию на отстрел краснокнижного вида. Вот это ключевое слово! Это сформулировано так: "использование объекта животного мира, занесенного в Красную книгу, по специальному разрешению в целях мониторинга и в научных целях".

– ​Если этот отстрел животных действительно легализуют, какие виды оказываются под угрозой?

Им нужны трофейные животные, они хотят проводить VIP-охоту за большие деньги

– Поскольку вся эта инициатива идет от Клуба горных охотников, то понятно, что им нужны трофейные животные. В первую очередь, это дикие копытные – козлы, бараны. Я не исключаю, что это будут крупные хищники – белые медведи, тигры, леопарды. Конечно, массового отстрела краснокнижных видов не будет. Они хотят проводить VIP-охоту за большие деньги, возможно, с привлечением каких-то очень богатых туристов. Это будет единично, это будет не массово, но этот закон группа из Клуба горных охотников делает под себя. Такие попытки ими уже предпринимались. И все, на самом деле, знают, что господин Резник давно хотел протащить этот закон. И вот он протаскивает его сейчас, в пандемию, перед Новым годом.

Второй показательный момент – с 2017 года мы долго бились за включение в Красную книгу так называемых "спорных видов". Ученые, специалисты, работающие с видами, предложили занести туда ряд животных, которые нуждаются в охране на федеральном уровне. Все-таки Красная книга дает довольно высокий статус охраны. Если вид занесен в Красную книгу, запрещается любое его хозяйственное использование. А когда они поняли, что они не смогут стрелять какие-то конкретные виды, разгорелся большой скандал. И три года мы боролись за то, чтобы эти виды включить, – и мы победили. Но их это очень сильно обозлило. И теперь поправки в эти два закона прописаны так, что сейчас никакой вид нельзя включить в Красную книгу без результатов государственного мониторинга. А его у нас в стране просто нет, он не ведется. Никогда никому не приходило в голову, что работа всех экспертов по Красной книге, работа комиссии по Красной книге так глупо будет зарегулирована.

–​ К каким еще последствиям может привести уничтожение краснокнижных животных?

Они не остановятся, пока все не разграбят

– В первую очередь я, как ученый, не могу смириться с тем, что эти VIP-охоты будут проводиться под эгидой якобы научных исследований. Это не научные исследования. Говорить о каких-то конкретных последствиях мы не можем, потому что мы не понимаем, как это может быть организовано, насколько они будут разнузданны. Я думаю, что эти люди, пока будет возможность зарабатывать большие деньги или тешить этим свою душу, будут ею пользоваться. Они не остановятся, пока все не разграбят, пока не кончатся все эти очень малочисленные, допустим, даже островные популяции редких видов. В основном, конечно, это касается копытных, возможно, это будет касаться крупных хищников.

–​ Вы и ваши коллеги-ученые обращаются к президенту с просьбой разобраться в ситуации. Как вы думаете, он как-то отреагирует? Вы верите, что он способен приостановить это все?

Президент себя позиционирует как великий защитник природы

– Все зависит от того, какие у них у всех между собой отношения. В принципе, он себя позиционирует как великий защитник природы, покровитель крупных редких животных. Если это до него дойдет, сложно сказать, какое решение он примет. Конечно, я особо не верю в то, что у нас что-то получится. Но, как показывает практика, даже если эти поправки в законы будут приняты, то, надеюсь, не навсегда. Закон никто не запрещает менять снова. Будем бороться дальше, – рассказала Софья Розенфельд.



Эксперт по природоохранному законодательству Гринпис в России Михаил Крейндлин объясняет сложную юридическую схему, по которой убийство животных, занесенных в Красную книгу, становится возможным:

Снят прямой запрет на отстрел краснокнижных животных

– Нас больше всего тревожит, что снят прямой запрет на отстрел краснокнижных животных. В еще действующем Законе об охоте есть пункт 4 статьи 11, где прямо написано, что в отношении краснокнижных животных допускается только их отлов, то есть можно ловить живых животных в научных целях и в целях их разведения. Вот этот пункт полностью отменяется. Вместо него будет статья 11.1, которая посвящена краснокнижным видам. Там говорится, что добывание краснокнижных животных допускается в исключительных случаях. В соответствии с Законом об охоте это и отлов, и отстрел. Это было и раньше, но если раньше отстрел был прямо запрещен, то теперь фактически он разрешен Законом о животном мире.

В то же время Закон о животном мире предусматривает возможность оборота объектов животного мира, занесенных в Красные книги, в порядке, предусмотренном правительством. Правительство еще в 1997 году установило этот порядок, где тоже написано, что добывание животных допускается в исключительных, в том числе в научных, целях. Опять же – добывание! Это значит, что сейчас в тех же научных целях, например, разрешается отстрел краснокнижных животных. Понятно, что это не будет происходить повсеместно, не всем это будет разрешено, но исключительные случаи наверняка будут снова связаны с трофейной охотой на краснокнижных животных, как это уже было.

–​ Кто лоббирует эту историю? Кому это выгодно?

Это делается для того, чтобы получить возможность элитарной охоты

– Один из авторов и инициаторов поправок в законы – депутат Владислав Резник, который является членом Клуба горных охотников. Клуб горных охотников несколько раз пытался получить разрешение на отстрел путоранских горных баранов. Тот же самый Владислав Резник еще два года назад обращался в Минприроды с предложением обсудить вопрос регистрации трофейной охоты на краснокнижных животных. Он не единственный инициатор, там есть и другие известные депутаты – и Николай Николаев, и Николай Валуев. При этом тот же Резник, хотя он формально является членом Комитета по бюджету, руководит межфракционной рабочей группой по реформированию законодательства об охоте. Это такая общественная структура. Поэтому у нас нет никаких сомнений, что это делается для того, чтобы получить возможность элитарной охоты. Это, конечно, не для всех, это не будет массово, но в исключительных случаях станет возможно для таких людей, которые докажут, что делают это в научных целях.​

–​ А кто в России занимается такой трофейной охотой?

– СМИ об этом подробно писали. Много кто занимается, среди охотников много достаточно известных медийных людей – таких как господин Ястржембский, например. Он всегда был активным продвиженцем трофейной охоты. Тот же самый Клуб горных охотников, среди членов которого много высокопоставленных чиновников.

– К чему могут привести эти законотворческие инициативы? К уничтожению какого-то определенного вида животных?

Ученые говорят, что отстрел крупных самцов ведет к разбиванию популяции

– Насчет уничтожения – не знаю. Наверное, есть какие-то совсем редкие виды фауны, охота на которые интересна и которые можно уничтожить. Возможно, какие-то подвиды снежного барана. Я не знаю точно численность, но теоретически это возможно. Хотя скорее, конечно, речь идет не об уничтожении животного как вида, а о сильном ухудшении его состояния по сравнению с теми же копытными. Вообще, трофейная охота в первую очередь направлена на самые крупные, самые здоровые экземпляры. Охотники часто говорят, что их цель – это старые самцы, у которых самые крупные рога. По их мнению, раз они уже не размножаются, то и не имеют никакого значения. На самом деле они играют крайне важную роль в популяции. И ученые говорят, что отстрел таких крупных самцов приводит к разбиванию популяции и ухудшению генетического фонда этих животных, – полагает Михаил Крейндлин.

Красная книга Российской Федерации вышла в свет в 2001 году. В нее занесено 8 таксонов земноводных, 21 таксон пресмыкающихся, 128 таксонов птиц и 74 таксона млекопитающих, всего вместе с беспозвоночными животными – 434 таксона. В 2017 году Красная книга была значительно отредактирована, причем из этого процесса исключили ученых-зоологов, которые могли бы отстаивать позицию по редким видам животных.

В результате новая комиссия решила не включать в Красную книгу 23 вида животных, среди них – серый гусь, три подвида гуменника, сибирский горный козел, благородный олень, дикий северный олень. Кроме того, она поставила под сомнение необходимость включения в Красную книгу гималайского медведя, сайгака и якутского снежного барана. Ученые и экологические активисты уверены, что это было сделано под давлением "охотничьего лобби".