Генпрокуратура признала нежелательной чешскую организацию

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность чешской неправительственной организации "Пражский гражданский центр" (Prague Civil Society Centre). "Установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.

Данные о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст России, чтобы ведомство внесло организацию в соответствующий список. При внесении в список замораживаются финансовые счета организаций, а дочерние отделения закрываются. Сейчас в перечень нежелательных включены 29 организаций.

"Пражский гражданский центр" называет своей миссией поддержку гражданского общества и независимых медиа. Для этого она проводит обучающие программы и стажировки, а также присуждает гранты. Центр работает в 12 странах Восточной Европы и Центральной Азии, его деятельность финансируют правительства Швеции, Чехии и США, а также Европейская комиссия и частный благотворительный фонд Oak Foundation.